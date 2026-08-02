Nemzeti Sportrádió

Videó: Lewandowski előbb távolról, utána közelről talált be – az első góljai az MLS-ben

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.08.02. 11:13
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Robert Lewandowski a harmadik MLS-meccsén duplázott a Chicago Fire-ben (Fotó: facebook.com/chicagofire)
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Chicago Fire Robert Lewandowski MLS
Robert Lewandowski megszerezte első góljait az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS), amelyek ráadásul három pontot értek a Chicago Fire-nek a szombati játéknapon a Charlotte FC elleni meccsen.

 

A bő egy hónappal ezelőtt igazolt 37 éves lengyel csatár, Robert Lewandowski végigjátszotta a Charlotte FC elleni mérkőzést a Chicago Fire-ben, ez volt a harmadik meccse az MLS-ben, és először lőtt gólt a ligában. Ő szerezte csapata mindkét találatát, az elsőt a 20. percben 17 méterről, a másodikat pedig a 68. percben, amikor a tizenhatoson belül kapott egy jó passzt, amit az öt és feles vonaláról váltott gólra.

A Chicago így 0–1-ről fordítva 2–1-re győzött hazai pályán, és a Keleti főcsoport tabellájának negyedik helyén áll. A tízszeres német és háromszoros spanyol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes Lewandowski korábban a Borussia Dortmundot és a Bayern Münchent erősítette, az Egyesült Államokba pedig az FC Barcelonától érkezett, szerződése két évre szól. 

A múlt héten a címvédő Inter Miami ellen 62 percet, a New York City FC ellen pedig egy félidőt töltött a pályán, de azokon a meccseken nem szerzett gólt. A Chicago legközelebb csütörtökön lép pályára, amikor a Ligák Kupája keretében a mexikói Club Necaxa vendége lesz.

MLS
ALAPSZAKASZ, SZOMBATI JÁTÉKNAP
Chicago Fire–Charlotte FC 2–1
Inter Miami–Columbus Crew 2–2
Miami: Pintér Dániel kezdett, az 53. percben lecserélték.
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 62. percben lecserélték.
FC Cincinnati–San Jose Earthquakes 4–2
Colorado Rapids–Austin FC 1–0
Minnesota United–San Diego 1–1
Sporting Kansas City–Houston Dynamo 0–2
St. Louis City–Real Salt Lake 1–1
Inter Miami CF–Columbus Crew 2–2
CF Montreal–New England Revolution 2–2
DC United–Nashville SC 2–2
New York Red Bulls–Orlando City 3–2
Philadelphia Union–Atlanta United 3–2
Vancouver Whitecaps–Los Angeles FC 1–1

 

 

Chicago Fire Robert Lewandowski MLS
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