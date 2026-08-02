A Kis Tri Team SE és a Sportathlon sikere az elitmezőnyben a triatlon váltó ob-n

A résztvevőkre 400 méter úszás, 8 kilométer kerékpározás és két kilométer futás várt a Gébárti-tónál. A felnőttek mezőnyében a Ferencvárosi TC férfi- és a Tuttobici-Bottecchia SE női csapata végzett az élen.
Váltó ob
elit:
férfiak: 1. Kis Tri Team SE (Kárpáti Ákos, Németh Dániel, Rózsavölgyi Donát Péter) 1:23:14 óra 2. Kőszegi TK (Hóbor Álmos, Hóbor Lehel, Medvegy András) 1:23:52 6043 3. Tiszaújvárosi TK (Izsák Csaba, Gáspár Barnabás József, Sinkó-Uribe Ábel) 1:25:14
nők: 1. Sportathlon (Sarcia Borbála, Kovács Miléna, Sárszegi Noémi) 1:36:32 óra 2. DSI Debrecen (Papp Laura Inez, Nagy Kata Bianka, Válek Zsófia) 1:39:38 3. Ganzair Forestay Újbuda SE (András Míra, Breitner Hanna Kata, Bali Barbara) 1:40:47
felnőtt:
férfiak: 1. Ferencvárosi TC (Bangha Ottó Péter, Lőrincz Gergely, Berekméri Levente) 1:31:29 óra 2. Ganzair Forestay Újbuda SE (Bogdán Kenéz, Ruzsás Dávid, Hegedűs Miklós) 1:31:48 3. Kis Tri Team SE (Bleuer Levente, Kamondi Donát, Hézső Károly Ádám) 1:33:49
nők: 1. Tuttobici-Bottecchia SE (Németh Netti, Szűcs Flóra, Imre Alexandra) 1:44:42 óra 2. Újpesti TE (Bugyáki Maja Gréta, Gerencsér Eszter, Szelke Anna Emma) 1:48:19 3. MATE-GEAC (Polgár Panna Luca, Romfa Johanna, Dióssy Zsófia) 1:56:05