Nemzeti Sportrádió

Evezős Eb: az időjárás miatt felfüggesztették a programot

2026.08.02. 10:59
Egyelőre nem kerülhetett sor Pétervári-Molnár Bendegúz B-döntőjére sem (Fotó: MTI, archív)
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evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős Eb
A várható viharos időjárás miatt felfüggesztették a vasárnapi programot az evezősök Varesében zajló Európa-bajnokágán.

 

Az olasz szervezők a nemzetközi szövetség honlapján közölt hírükben későbbre ígértek további részleteket a halasztásról.

A kontinensviadal záró napján a magyar küldöttségből Pétervári-Molnár Bendegúz és Tamás Bence érintett a B-döntőben, előbbi normál-, utóbbi könnyűsúlyú egypárban.

A magyar csapat harmadik tagja, Gadányi Zoltána már szombaton befejezte szereplését az Eb-n, amelyet a C-döntő megnyerésével a 13. helyen zárt.

 

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