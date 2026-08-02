Evezős Eb: az időjárás miatt felfüggesztették a programot

Az olasz szervezők a nemzetközi szövetség honlapján közölt hírükben későbbre ígértek további részleteket a halasztásról.

A kontinensviadal záró napján a magyar küldöttségből Pétervári-Molnár Bendegúz és Tamás Bence érintett a B-döntőben, előbbi normál-, utóbbi könnyűsúlyú egypárban.

A magyar csapat harmadik tagja, Gadányi Zoltána már szombaton befejezte szereplését az Eb-n, amelyet a C-döntő megnyerésével a 13. helyen zárt.