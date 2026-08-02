Újraélesztést tanulhattak az érdeklődők a Kékszalag Fesztiválon

Több mint sajnálatos: ma Magyarországon minden húsz percben összeesik valaki hirtelen szívmegállás miatt. A legtöbbjük élete azon múlik, hogy a közelben állók a segítségére tudnak-e lenni. A túlélési esélyeket ugyanis jelentősen növeli, ha a környezetben lévők a mentők kiérkezéséig azonnal megkezdik az újraélesztést. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által szervezett Életmentő Készségek Fejlesztése projekt, amelyet a Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) és a Magyar Resuscitatiós Társaság (MRT) is szakmailag támogat. Ennek a figyelemre méltó kezdeményezésnek a keretében került sor a szombati kitelepülésre is a Kékszalag Fesztiválon.

„A hirtelen szívmegállás bárhol, bármikor bekövetkezhet. Ilyenkor minden perc számít: már az első néhány percben megkezdett mellkaskompresszió jelentősen növelheti a túlélés esélyét. Ezért szeretnénk elérni, hogy minél több ember merjen és tudjon segíteni” – mondta dr. Kovács Enikő, a Magyar Resuscitatiós Társaság elnöke az SzPress Hírszolgálatnak. A szakember hozzátette: az újraélesztés alapjai már gyermekkorban elsajátíthatók, ezért kiemelten fontos, hogy az iskolai oktatásban is hangsúlyos szerepet kapjon az újraélesztés oktatása. Emellett a készségek rendszeres, lehetőleg évenkénti felfrissítése is elengedhetetlen, hiszen a gyakorlás magabiztosságot ad egy valódi vészhelyzetben.

(Fotó: Dr. Zima Endre SE)

A szakemberek hangsúlyozzák: a hirtelen szívhalál nem kizárólag időseket érint, fiatalok és látszólag egészséges emberek esetében is előfordulhat, így sportolás közben is.

„A sportolók sem kivételek, akár amatőr, akár élsportolókról beszélünk. Ezért különösen fontos, hogy a sportolók mellett edzőik, csapattársaik és a sportegyesületek munkatársai is ismerjék az újraélesztés alapjait, hiszen egy gyors beavatkozás életet menthet” – emelte ki Prof. Dr. Gellér László, az MKT elnöke, és Prof. Dr. Zima Endre, az MRT és MKT vezetőségi tagja.

A szervezők minden fesztivállátogatót arra biztattak, hogy néhány percet szánjanak az életmentő készségek elsajátítására. Az újraélesztés nem igényel különleges felszerelést vagy egészségügyi végzettséget – csupán néhány egyszerű lépés ismeretét és a bátorságot ahhoz, hogy valaki segíteni tudjon. Egy nap bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor éppen rajta múlik egy embertársa élete.