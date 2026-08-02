Nemzeti Sportrádió

Légiósnak állt az Újpest játékosa – hivatalos

P. K.P. K.
2026.08.02. 12:37
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Geriger Bálint kölcsönbe került a horvát NK Karlovachoz (Fotó: facebook.com/nkkarlovac1919)
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Újpest Geiger Bálint NB I NK Karlovac magyar átigazolás
A horvát másodosztályú NK Karlovac szombaton jelentette be, hogy kölcsönvette az Újpest FC 22 éves középpályását, Geiger Bálintot.

 

„Az NK Karlovac és a magyar első osztályú Újpest FC megállapodott a 22 éves középpályás, Geiger Bálint kölcsönadásáról, aki eddigi pályafutása során háromszor lépett pályára a magyar U21-es válogatottban” – jelentette be a horvát másodosztályú klub a Facebookon.

Geiger 2019 óta Újpesten nevelkedett, az előző fél évet kölcsönben a Videotonban töltötte, az NB II-ben tavasszal 11 meccsen szerepelt. Korábban az NB I-ben összesen 34 mérkőzésen lépett pályára, hat gólpasszt adott. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)
Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika SC), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek:
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc – legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)
Kölcsönbe távozott: Geiger Bálint (NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)

 

Újpest Geiger Bálint NB I NK Karlovac magyar átigazolás
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