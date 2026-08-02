A fantasztikus ötös – íme, a Tour de France 5-szörös győztesei

Jacques Anquetil

Monsieur Chrono

Az időfutamokon mutatott egyedülálló teljesítményére utal Jacques Anquetil beceneve, az 53 éves korában elhunyt francia kerékpáros ugyanis az egyéni időfutamokon elért eredményeivel alapozta meg összetettbeli győzelmeit. Gyerekként az eperföldeken, kétkezi munkával kereste meg a pénzt, hogy vehessen magának egy jobb kerékpárt.

1951-ben amatőrként már versenyt nyert, 1957-es leszerelését követően ugyanabban az évben már a Tour de France-on diadalmaskodott. 1961 és 1964 között sorozatban négyszer ünnepelhetett győzelmet, 1961-ben az összes lehetséges szakaszon ő vezette az összetettet. A Francia kör mellett kétszer megnyerte a Giro d’Italiát és egyszer a Vueltát is, legendás csatákat vívott honfitársával, Raymond Poulidorral. Sohasem tagadta, hogy használt doppingszereket, „Hagyjatok békén, mindenki doppingol” – mondta. Mindössze 53 évesen hunyt el gyomorrákban.

Született: 1934. január 8., Mont-Saint-Aignan

Elhunyt: 1987. november 18., Rouen

Állampolgársága: francia

Tour de France-indulásai: 8

Tour de France-győzelmei: 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964)

Tour de France-szakaszgyőzelmei: 16

Egy versenyre való felkészüléshez nem kell több, mint egy finom fácán, egy kis pezsgő és nő.

Eddy Merckx

Kannibál tanár úr

Ha hallgat az orvosára, sohasem versenyez… A fiatal Eddy Merckx azonban nem nyugodott bele, újabb vizsgálatot kért a szívével kapcsolatban, és 16 évesen mégis rajthoz állhatott. Még a húszat sem töltötte be, amikor az amatőrök között világbajnok lett. 1965-ben állt profinak, négy évvel később indult volna a Tour de France-on, csakhogy eleinte nem akarták engedni, mert a Girón „ajzószer használata” miatt eltiltották, ám a belga szövetség tiltakozására a büntetését felfüggesztették.

Meg is nyerte a Tourt, és még további négy alkalommal diadalmaskodott. Győzhetett volna többször is, de 1973-ban a szervezők kérték, hogy inkább ne vegyen részt, hadd tapasztalhassa meg más is a siker ízét. „Cserébe” abban az évben megnyerte a Vueltát. 1975-ben a meredek Puy-de-Dome emelkedőjén Merckx egyedül tekert a szurkolók közötti szűk ösvényen, amikor az egyik néző kilépett a tömegből és gyomron vágta. A fájdalom hatására megtorpant, lelassult, de végül beért. Szenvedett, de folytatta, később bukott és az arccsontját is eltörte, ám így sem adta fel, végül másodikként zárt.

Hazájában népszerűbb volt, mint a király, metrómegálló és rózsafajta is viseli a nevét, a huszadik század belga személyiségének választották meg. Becenevét egy francia versenyzőtől, Christian Raymondtól kapta, amiért az 1969-es Touron az összes időfutamot megnyerte

Született: 1945. június 17., Meensel-Kiezegem

Állampolgársága: belga

Tour de France-indulásai: 7

Tour de France-győzelmei: 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Tour de France-szakaszgyőzelmei: 34

A kerékpárosok fájdalommal élnek. Ha ezt nem bírod elviselni, semmit sem nyersz.

Miguel Induráin

A Nagy Míg

Már az 1985-ös Tour de France-on indult a 188 centis baszk kerékpáros, Miguel Induráin, becenevén Míg. Akkor, 41 éve már a negyedik szakaszon fel kellett adnia, 1991 és 1995 között viszont nem volt ellenfele, sorozatban ötször szerezte meg a sárga trikót. Tizenegy évesen ellopták az első kerékpárját, apjával együtt dolgozott azon, hogy vehessen egy újat. Számos sportágat kipróbált, de a kerékpározásban teljesedett ki, példaképének Bernard Hinault-t tekintette.

Már azzal történelmet írt, hogy 18 évesen megnyerte a spanyol országúti bajnokságot. A Touron Anquetilhez hasonlóan az időfutamokon alapozta meg a sikerét, többen is kritizálták azért, hogy védekező stílusban teker, nem támad. Példaképe is megmondta, generációja legjobbja, de „csendesen nyer”, ám ha ezt hagyják az ellenfelei, még sokáig uralkodhat.

1996-ban a hatodik Tour-győzelmére készült, de a hegyek között megrogyott Bjarne Riisszel szemben. Tizenegy évvel később kiderült, hogy dán ellenfele doppingszert használt.

Született: 1964. július 16., Villaba

Állampolgársága: spanyol

Tour de France-indulásai: 12

Tour de France-győzelmei: 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

Tour de France-szakaszgyőzelmei: 12

A nyugalmamat apámtól örököltem, aki gazda volt. Elveted a magot, vársz a jó vagy rossz időjárásra, betakarítasz, de a munkát mindig el kell végezned.

Bernard Hinault

A borz

A nem túl hízelgő becenév Bernard Hinault versenyzési stílusára utal, pontosan olyan agresszívan viselkedett kerékpározás közben, ahogy a borz a vadonban. Hiperaktív gyerekként került szorosabb kapcsolatba a sporttal, 15 évesen a sikeres iskolai vizsgái miatt kapta meg élete első saját kerékpárját. 1971-ben már versenyt nyert, egy évvel később a felnőttek között is indulhatott. 1978-ban diadalmaskodott összetettben a Vueltán, egyik riválisa szerint keményebb ellenfél volt, mint Eddy Merckx.

Ugyanabban az évben a Touron is diadalmaskodott, amelyet még további négy alkalommal nyert meg, utoljára a La Vie Claire csapat tagjaként, amelyben parázs csatát vívott az amerikai Greg LeMonddal, aki 1985-ben győzelemhez segítette, a „Borz” akkor jelezte, ezt majd meghálálja. Meg is tette egy évvel később a maga sajátos módján, az 1986-os Touron az is előfordult, hogy nem szóltak egymáshoz vacsorázás közben, annyira összevesztek. Az Alpe d’Huez hegyi befutóján viszont egymást átkarolva értek célba, jelezve, hogy a béke megköttetett.

Született: 1954. november 14., Yffiniac

Állampolgársága: francia

Tour de France-indulásai: 8

Tour de France-győzelmei: 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Tour de France-szakaszgyőzelmei: 28

Azért versenyzek, hogy nyerjek, nem azért, hogy szórakoztassam az embereket.

Tadej Pogacar

Pogi

Az ötszörös győztesek klubjának legfrissebb tagja az UAE szlovén kerékpárosa, aki 2020-ban robbant be a köztudatba, amikor honfitársát, Primoz Roglicot ütötte el a Tour-győzelemtől. Méghozzá nem is akárhogyan: az utolsó előtti szakaszon időfutamot rendeztek, Roglic előtte 57 másodperccel vezetett összetettben. Utána már 59 másodpercre nőtt a különbség – csak éppen Pogacar javára.

Egy évvel később megjelent egy új kihívó, Jonas Vingegaard szemé­lyében, akit 2021-ben még legyőzött Pogacar, az elkövetkezendő két alkalommal viszont már a dán nyert. 2023-ban az Alpokban a Col de la Loze emelkedőjén leszakadt Vingegaard-ról, majd ikonikussá váló rádióüzenetében jelezte: „Végem van, meghaltam.” 2024-ben visszavette az elsőséget, tavaly és idén is domináns teljesítménnyel győzött, 2026-ban még az is belefért a királyszakaszon, hogy hegyi segítőként támogassa csapattársát, Isaac del Torót.

Pogacar Párizsban jelezte, nem különösebben számít neki, hogy az első vagy az ötödik sikerről van-e szó. Nem gondol semmilyen történelmi rekordra vagy elit klubra, egyelőre pihenni szeretne, hazatérni és élvezni az élet apró örömeit.

Az pedig csak rajta múlik, hogy a jövőben valamikor kilép-e ebből a klubból.

Született: 1998. szeptember 21., Klanec

Állampolgársága: szlovén

Tour de France-indulásai: 7

Tour de France-győzelmei: 5 (2020, 2021, 2024, 2025, 2026)

Tour de France-szakaszgyőzelmei: 26

A kerékpározásban semmi sem egyszerű.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 1-i lapszámában jelent meg.)