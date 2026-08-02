Görögországban is úgy tudják, Vitális az AEK-hez tart – 2.5 millió euróba kerülhet

A portál szerint a magyar bajnok győriek játékosát azzal a céllal választja ki az AEK katalán sportigazgatója, Javier Ribalta, hogy nagyobb intenzitást adjon a korábbi fehérvári vezetőedző, Marko Nikolics irányította csapat középpályájának, egyúttal egyensúlyt tudjon teremteni a védekezés és támadás közötti átmenetekben.

„A 24 éves magyar középpályás csatlakozik a Lovro Majer, Razvan Marin, Kaan Kairinen sorhoz, mellyel egy erős középső négyest alkothatnak. Az átigazolás várhatóan 2.5 millió euróba kerül. Az AEK határozott az ügyben és olyan riválisokat előzhet meg Vitálisnál, mint a Celtic és a Rangers. Vitális a karrierje csúcsán van és készen áll a következő lépésre. Az AEK egy olyan játékosba fektethet a megszerzésével, aki bajnoki címet érő teljesítményt nyújtott, nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, és olyan tulajdonságokkal, melyek tökéletesen illeszkednek ahhoz a futballhoz, amit Marko Nikolics látni szeretne” – írja a sport24.gr a nyolcszoros magyar válogatott Vitális kapcsán, aki az előző idényben kilenc góllal és négy gólpasszal járult hozzá az ETO bajnoki címéhez.

Varga Barnabás és Olekszandr Zubkov mellett Vitális lehet az AEK harmadik olyan játékosa, aki futballozott az NB I-ben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona - Spanyolország)

Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)