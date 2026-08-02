Bauer Blanka: Még nem százszázalékos a hátam, de jól alakulnak a dolgok!

NEM LÁTHATTUK VERSENYEZNI Bauer Blankát az év elején, hátsérülés miatt kihagyta a márciusi budapesti fedett pályás viadalt és az áprilisi kairói világkupa-fordulót is. Májusban a bulgáriai Pazardzsikban indult ismét, azóta pedig újra „beindult az élet”, két és fél hónap alatt négy versenyen is szerepelt – az idáig vezető hosszú útról beszélt lapunknak.



„A tavalyi kaunasi világbajnokság előtt egy hetet edzőtáboroztunk Sukorón, és az utolsó nap utolsó OCR-edzésén leestem az egyik akadályról. Megütöttem a hátam, eléggé fájt, de érzésre olyan volt, mintha kétszer egymás után leestem volna a lóról. Azt hittem, majd elmúlik – idézte fel az esetet Bauer Blanka, aki nemrég töltötte be a 21. életévét. – Két nappal később már utaznunk kellett, úgy éreztem, javul a helyzet, de nem múlt el teljesen a fájdalom, a verseny alatt fájdalomcsillapítóra is szükségem volt. Hazaérve elmentem orvoshoz, az MR pedig kimutatta, hogy kompressziósan eltört az első ágyéki csigolyám. Meglepődtem és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy nem lett súlyosabb következménye az esésnek.”



Az UTE-t erősítő öttusázó így is döntőbe jutott Kaunasban, ahol 17. lett, az akadálypályán elkövetett egyetlen apró tévesztés és ismétlés akadályozta meg abban, hogy előrébb végezzen – a történtek ismeretében azonban nem a pozíció volt a legfontosabb.



„Három hónapig semmi megerőltetőt nem végezhettem, beleértve az emelést, hajolást, bármilyen hirtelen mozdulatot. Feküdnöm nem kellett, fűzővel óvatosan mozoghattam – azt mondták, az jelentett előnyt, hogy a sportból adódóan erős a hátam, és nem mozdult el a törött csigolya. A következő három hónap gyógytornával, nagyon könnyed, rehabilitációs jellegű úszással, később szobabiciklizéssel telt, nagyjából hét hónap elteltével végezhettem ismét érdemi edzésmunkát, elkezdhettem futni. Még nem vagyok teljesen tünetmentes, ugyan a törött csont összeforrt, a porckorong még kicsit nyomja az ideget, ami főleg a körvívásban jön elő, de használok rá tapaszt. Erre és a bemelegítésre figyelnem kell, még nem százszázalékos a hátam, de jól alakulnak a dolgok!”



Ennek tudatában a közelmúlt eredményei még inkább felértékelődnek: július elején a barcelonai junior Európa-bajnokságon egyéniben hatodik, csapatban Mészáros Emmával és Rajncsák Diánával aranyérmes lett, míg a hónap végén visszatért Kaunasba, ahol a juniorvébét rendezték meg – egyéniben negyedikként végzett, csapatban Rajncsák mellett Varga Orsolyával bronzérmet szerzett.



„Azért örültem igazán, hogy így alakult ez a két verseny, mert fogalmam sem volt, csupán néhány hónap munkájából mit hozhatok ki. Lemaradásom volt az őszi-téli alapozó időszakot zökkenőmentesen végigcsináló versenytársaimhoz képest, ez leginkább az úszó- és futószámokban látszott. Mindenesetre biztató, hogy ennek ellenére ennyire elöl végeztem. Nagy célokat természetesen nem szeretnék kitűzni a felnőtt Eb-re – persze versenyhelyzetben sok minden megfordul az ember fejében, de alapvetően az apró dolgoknak is igyekszem örülni. Már az is rendkívül pozitív, hogy elindulhattam a junior-világversenyeken.”



Az említett korosztályos viadalok előtt Bauer Blanka Párizsban edzőtáborozott UTE-s csapattársaival, Szép Balázzsal és Tamás Botonddal, valamint koordináló edzőjével, Demeter Bencével.



„Nagyon jól éreztem magam, feltöltődtem, eredményes munkát végeztünk. Sokat csiszoltunk a futásomon, illetve a víváson, mert más nemzetek versenyzői is részt vettek az edzőtáborozáson, tudtunk egymással gyakorolni az INSEP-en, ami egy igen jól felszerelt sportkomplexum Párizsban.”



Az első felnőtt egyéni érmét a tavalyi, madridi Eb-harmadik hellyel megszerző versenyző az első évét is befejezte a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen. Megkérdeztük tőle, hogyan tudta összeegyeztetni az edzéseket a tanulással – nappali tagozaton.



„Régi vágyam, hogy állatorvos legyek, örültem, hogy felvettek, érdekel, amit tanulok. De nem fogok hazudni, áldozattal is jár mindez, alig van szabadidőm, nagyon sok múlik azon, hogyan tudom beosztani az időmet, hogy megtaláljam az egyensúlyt az edzés és a tanulás vagy a versenyzés és a vizsgák között. De az egyesületemben az edzőim, felkészítőim abszolút támogatnak, hogy elérjem a céljaimat a tanulmányaimban, és közben sportolhassak is.”

A felnőtt öttusa Európa-bajnokságot augusztus 3–9. között rendezik meg Isztambulban.