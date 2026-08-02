Jesper Jensen: Erősebbek leszünk az új idényben

– Hogyan telt a nyári szünet?

– Kitűnően, hazatértem a családomhoz, és volt egy kisebb vakációnk Spanyolországban is – válaszolta az FTC női kézilabdacsapatának dán edzője, Jesper Jensen, aki a második idényét kezdi el ősztől. – A családom nem jött velem Budapestre, úgyhogy nagyon jó volt kicsit otthon lenni.

– Mielőtt rátérnénk a nyári alapozásra, illetve a következő idényre, tekintsünk vissza az előzőre. Mi volt a legutóbbi kiírás legnagyobb tanulsága?

– Ó, mennyi időnk van arra, hogy ezt végigvegyük…? Komolyra fordítva, nagyon sok tanulsága volt. Rendkívül izgalmas volt, hogy új országba érkezve megismerhettem egy új kultúrát, Budapest európai szinten is nagy főváros. Itt másképpen gondolkodnak sok mindenről és sok mindent csinálnak másként, ami a sportot és az azt körülvevő környezetet is illeti. Dániában is keményen edzettünk, ahogyan Magyarországon is úgy készülünk naponta, mégis nyilván vannak különbségek a módszerekben, szóval a kezdet mindig ilyen: az elején hozzá kellett szoknom és alkalmazkodnom az itteni gondolkodáshoz, hogy vannak más utak is. Nem másolhattam le egy az egyben azt, ahogyan előtte otthon dolgoztam, azért is jöttem ide, hogy tanuljak és alkalmazkodjak. Remélem, sikerül ötvöznöm a különböző módszereket, de ehhez persze idő kell, ugyanakkor sokkal jobban készen állunk és felkészültebbek vagyunk a következő idényre, mint tavaly, hiszen a segítőmmel, Kristian Danielsennel már jóval többet tudunk a magyar körülményekről, a klubról, a játékosokról, arról, mi van a fejekben. Mindenki nyitottabb és befogadóbb, fogékonyabb arra, hogy megoldást találjunk a problémákra, azt teszik, amit a szakmai stáb a legjobbnak gondol és érez, amit felvázolunk a taktikai táblára – sokkal jobban együtt vagyunk és kiállunk egymásért.

– Érkezett két honfitársa, a kapus Anna Kristensen és Michala Möller, velük éveken át együtt dolgozott Esbjergben és a dán válogatottnál, mellettük a szlovén válogatott irányító Elizabeth Omoregie és a spanyol beálló Lysa Tchaptchet is új. Mit gondol róluk, milyen lesz az új ferencvárosi csapat?

– Több potenciál lesz bennünk, mint az előző idényben. Nem keresgélhetsz azzal a hozzáállással a piacon, hogy ha új játékosokat hozol, akkor biztosan minden egyből jobb lesz. Az előző kiírásban sok sérülés sújtott minket, főleg az idény második felében, de a most érkezők sok pluszt adhatnak hozzá a csapat teljesítményéhez, valódi erősítést jelenthetnek, szerintem szép jövő előtt állunk.

Elizabeth Omoregie és Michala Möller (Fotó: Dömötör Csaba)

– Mi lehet az együttese legnagyobb erőssége?

– A fizikai felépítést nézve erőnlétileg jók leszünk, erős kézilabdázóink vannak, szóval bízom benne, hogy a védekezésünk markáns lesz, mögötte az újonnan érkezett Anna Kristensennel és Böde-Bíró Blankával a kapuban minden esélyünk és lehetőségünk megvan arra, hogy kimagaslóan védekezzünk. Kiváló játékosaink vannak, akikkel megtehetjük a következő lépést előre, és akikkel remélhetőleg képesek leszünk még nagyobb nyomás alá helyezni és kifárasztani az ellenfeleket a mérkőzések hajrájára.

– Milyen célokat tűz ki a csapat elé?

Legutóbb trófea nélkül maradtunk, de ez a Ferencváros, itt mindig a győzelem a lényeg és az, hogy elérjük a kitűzött célokat. Tudjuk, hogy a Győr továbbra is rendkívül erős csapat, de készen állunk a kihívásra, meg kell találnunk a módját, hogy legyőzzük. Ez volt a célunk az előző kiírásban is, nem sikerült, de most újabb esélyünk lesz rá – ha legyőzöd a legjobbat, akkor te válsz azzá. Mindennap azért fogunk dolgozni, hogy a legjobbak legyünk.

– A Bajnokok Ligája-csoportjukról mit gondol? Egy nyolcasba kerültek a legutóbb négyes döntős román CSM Bucuresti-tel és a francia Bresttel, továbbá az Esbjerggel is, de montenegrói, norvég, német és szlovén ellenfél is vár önökre.

– Erős a csoportunk, de a sorsolás már csak ilyen. Ha tényleg kemény nyolcasba kerülsz, akkor talán nagyobb esélyed van arra, hogy a negyeddöntőben valamivel könnyebb dolgod lesz, ha a csoportod könnyebb, akkor ez éppen fordítva van. A fő célunk, hogy eljussunk a négyes döntőbe és pályára léphessünk Budapesten, az MVM Dome-ban, erről álmodunk, és ha ott leszünk, nyerni akarunk. Nem lesz egyszerű, mert van hat-nyolc nagyon erős csapat a mezőnyben, ebből kettő-három közel azonos szinten van és a négyes döntőben is kifejezetten esélyes lenne, szóval nem szabad túl nagy nyomást magunkra helyezni, de úgy érzem, hogy erősek leszünk a következő idényben és közelebb leszünk a négy közé jutáshoz.