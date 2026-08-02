Patai Dávid tizenkilenc évesen bizonyít a Lokiban



Sűrű napjai vannak mostanában a DVSC labdarúgóinak: csütörtök este még Jerevánban léptek pályára a Pjunik ellen a Konferencialigában (a 0–0-s döntetlennek köszönhetően kiharcolták a továbbjutást), a különgépük péntek hajnali háromkor landolt Debrecenben, a szombat délutáni edzés után pedig autóbuszra ültek, és Budapest felé vették az irányt, mivel vasárnap az Újpest vendégeként vívják meg második bajnoki meccsüket. Talán írni sem kell, az örmény csapat elleni továbbjutás jót tett a játékosok lelkének, ugyanakkor a debreceniek tisztában vannak vele, a lila-fehérek elleni kilencven perc legalább olyan nehéz lesz, mint a hétközi nemzetközi mérkőzés volt.

„Nagyon örültem neki, hogy ilyen fiatalon nemzetközi meccsen léphettem pályára a Lokiban, ráadásul kezdtem is Jerevánban – mondta a szombati gyakorlást követően Patai Dávid. – Nem mondanám, hogy jó meccset játszottunk a Pjunik ellen, ugyanakkor megvoltak a helyzeteink, kár, hogy egyiket sem tudtuk kihasználni. Ilyenkor mindig izgulni kell a lefújás pillanatáig, hiszen egy gólt a semmiből, helyzet nélkül is lehet szerezni, és bizony, volt is egy-két kellemetlenebb szituáció a kapunknál. Biztos vagyok benne, hogy a jobbik csapat jutott tovább a párharcból, és abban is, hogy a Köbenhavn jóval nagyobb játékerőt képvisel az örmény együttesnél, szóval nagyon nehéz feladatunk lesz a következő körben. Persze a fókusz egyelőre az Újpest elleni bajnokin van, javítani akarunk a rosszul sikerült bajnoki rajt után.”

Patai Dávid a Loki saját nevelésű futballistája, végigjárta a korosztályos csapatokat, hogy aztán 2026. február 22-én elérkezzen pályafutása nagy napjához: Sergio Navarro vezetőedző Zalaegerszegen, a ZTE elleni 1–1-es meccsen először adott neki lehetőséget az NB I-ben – a klub ikonját, Dzsudzsák Balázst váltotta a hajrában. Tavasszal még öt bajnoki jutott neki, az ötödiken, Pakson (2–5) kezdett először, majd a mostani idény rajtján, a Puskás Akadémia elleni hazai találkozón Gert Remmel vezetőedző újra a kezdő tizenegybe állította, és végig is játszotta a 2–0-ra elvesztett meccset. Kezdett Jerevánban is, ami azt mutatja, többet lehet majd a pályán, mint az előző idényben, persze ehhez arra is szükség van, hogy élni tudjon a bizalommal.

„Nyilván nem kell gondolkodnom rajta, mikor és melyik klub ellen mutatkoztam be az első osztályban, hihetetlenül jó érzés, hogy számítanak rám, szerencsére bírom a terhelést – mondta még Patai Dávid. – Korábban mindig támadó középpályást játszottam, Sergio Navarro pedig szélsőként számolt velem, de mióta Szűcs Tamás Portugáliába igazolt, az ő szerepkörében próbálgat a szakmai stáb – érzem a bizalmat. A pálya tengelyében mindig jó futballozni, de azzal is tisztában vagyok, a védekezésben mindenképpen előre kell lépnem. Hogy milyen összecsapás vár ránk a Szusza Ferenc Stadionban? Az Újpestnek alapból is erős játékosállománya volt, többek között Bundesligát megjárt labdarúgót és a mostani átigazolási időszakban Szappanos Péter és Markgráf Ákos személyében volt válogatottakat is igazolt. Ellenfelünknek éppúgy nem sikerült a rajt, mint nekünk, vereséget szenvedett Nyíregyházán, úgyhogy biztosra veszem, javítani akar. Az sohasem jó, ha a bajnoki indulásnál beragad egy csapat, és kapaszkodni kell a többiek után, mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el, győzni akarunk. Időre, türelemre van szükség, hogy összeálljon az a futball, amit az új szakmai stáb vár tőlünk. Hiszek benne, hogy a DVSC az első öt között végezhet a bajnokságban, és ehhez szükség van az Újpest ellen megszerezhető pontokra is.”

2. FORDULÓ

Július 31., péntek

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 0–2

Augusztus 1., szombat

Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 3–3

Augusztus 2., vasárnap

15.30: Újpest FC–Debreceni VSC

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC

17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC

Augusztus 3., hétfő

17.30: ZTE FC–Paksi FC