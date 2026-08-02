Sowunmi Thomas a Fradi elleni rangadón még arany nyakláncot is talált a fűben

Három év után jön az újabb Ferencváros–Vasas rangadó! A két csapat egymás elleni mérkőzéseinek, rangadóinak nagy hagyománya van, ám az angyalföldiek másodosztályú szereplése miatt néhány esztendőt várni kellett az újabb ütközetre. Legutóbb 2023 áprilisában találkoztak egymással a Vasas pályaválasztásával, most pedig a 174. első osztályú bajnokit vívják egymás ellen – ezúttal az Üllői úton.

„Hajdan nem volt előre lefutott meccs, nem lehetett azt mondani, hogy egyik csapat jobb vagy esélyesebb a másiknál – mondta lapunknak a tízszeres válogatott Sowunmi Thomas, aki játékosként megfordult a Ferencvárosban és a Vasasban is, vasárnap pedig a helyszínen nézi meg a két csapat mérkőzését. – Lehetetlen volt megmondani a kezdés előtt, hogy melyik klub lesz a nyerő, mert erős volt mindkét csapat, akkoriban nem jelentett hatalmas meglepetést, ha a Vasas győzött – mi több, mindkét együttes a dobogós helyezésekért harcolt. Most viszont más a helyzet, újoncként nem az angyalföldiek az esélyesek a Ferencváros otthonában. Hogy annak idején miben volt más a két klub filozófiája? A Vasast családias légkör vette körbe, rengeteget viccelődtünk egymással, míg a Ferencvárosnál elvárás volt a győzelem, és csak ez lebegett a szemünk előtt.”

A jó felépítésű támadó a Vasasban két időszakot töltött (1998–2001 és 2007–2009), míg a Ferencvárosban 2003 és 2005 között szerepelt, bajnoki címet és kupát nyert. Az angyalföldieknél 116 mérkőzésen 27 gólt szerzett és húsz gólpasszt adott, míg a zöld-fehéreknél 45 meccsen tíz gól és három gólpassz került a neve mellé. A Fradi futballistájaként kétszer játszott a Vasas ellen, míg angyalföldiként négyszer lépett pályára az FTC ellenfeleként, szerzett győztes gólt és az egyik, 4–1-re megnyert kupameccsen két gól és két gólpassz fűződött a nevéhez.

„Valóban, a kupameccs volt az egyik legjobb mérkőzésem a Vasasban, és az az összecsapás a teljesítményem mellett arról maradt emlékezetes, hogy a fűben megtaláltam Kabát Péter arany nyakláncát – képzelhetik, mennyire örült, amikor a kezébe nyomtam az öltözőben. Azon a meccsen fiatal játékosokkal álltunk fel, megleptük és legyőztük a Ferencvárost. Habár nagy lett a különbség, nem mondanám, hogy sima volt, inkább eredményesebbnek bizonyultunk, remekül használtuk ki a helyzeteinket. Ami a bajnokin szerzett győztes találatomat illeti, az az utána lévő ünneplésről maradt emlékezetes – esőtáncot jártunk. Előre nem beszéltük meg, csak magától jött, a gól után körbe-körbe ugráltunk.”

Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy a találkozó lefújása után melyik csapat labdarúgói táncolhatnak örömükben, de azt talán igen, kik lehetnek a kulcsjátékosok.

„Az első fordulóban az ETO FC ellen meglepően jól nézett ki a Vasas, még emberhátrányban is akadtak gólszerzési lehetőségei, viszont a Ferencváros ellen teljesen más játszani. Noha a Fradi csütörtökön fárasztó Európa-liga-selejtezőn szerepelt a Twente ellen, sok játékos alkotja a keretét, Borbély Balázs vezetőedzőnek van kihez nyúlnia, tud változtatni. Szóval hiába lehetnek frissebbek a Vasas-futballisták, a zöld-fehérek kerete van olyan bő, hogy ez ne legyen döntő tényező. Ráadásul a ferencvárosiaknak a nemzetközi kupaszereplés miatt jóval több játékperc van a lábukban, ami előny lehet. Az Üllői úton biztosan a Fradi irányítja majd a játékot, a Vasasnak pedig gyors ellentámadásai lehetnek. A két kapusra biztosan kulcsszerep hárul, a hazaiaknál akár Dibusz Dénes, akár Varga Ádám, míg a vendégeknél Engedi Márk véd. Vélhetően utóbbinak lesz több dolga, de az FTC kapusának sem lesz unalmas délutánja – a jó teljesítmény elengedhetetlen lesz. Mivel a Ferencváros az első fordulóban kikapott Pakson, így biztosan lesz pluszmotivációja is, ami nem jó jel a Vasasnak…”

A Ferencváros a Twente elleni Európa-liga-továbbjutás után fogadja a Vasast, míg az angyalföldiek az ETO FC elleni pontszerzést követően utaznak az Üllői útra, így vélhetően két jó formá­ban és hangulatban lévő együttes találkozik egymással. Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a fradi.hu oldalnak nyilatkozott a meccs előtt: „Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagy lendületet ad egy ilyen sikerélmény, amit a srácok a Twente elleni visszavágón letettek a pályára, az óriási csapatmunka volt. Több remek egyéni teljesítményt láttam, ebből mindenki önbizalmat tud meríteni. Ha folytatjuk azt az utat, amit az edzőtáborban elkezdtünk, és azt a játékstílust tudjuk képviselni, azokat a feladatokat végre tudjuk hajtani, amiket begyakoroltunk, akkor a bajnokságban is sikeresek leszünk. Egy forduló után nehéz megmondani, milyen erőt képvisel a Vasas, főleg, hogy az első meccsén emberhátrányba került. Nem lesz egyszerű a feladatunk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy megszerezzük a három pontot.” Borbély Balázs: A Twente elleni sikerélmény lendületet adott a csapatnak

2. FORDULÓ

Július 31., péntek

Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 0–2

Augusztus 1., szombat

Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 3–3

Augusztus 2., vasárnap

15.30: Újpest FC–Debreceni VSC

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC

17.30: Ferencvárosi TC–Vasas FC

Augusztus 3., hétfő

17.30: ZTE FC–Paksi FC