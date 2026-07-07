Jászvásári tenisztorna: Piros Zsombor sorozatban hat győzelemnél tart

A világranglistán 169. magyar játékos mindössze három gémet veszített a 723. helyezettként szabadkártyával indult rivális ellen, a meccs csak 56 percig tartott.

A 26 éves Piros már sorozatban hat győzelemnél jár, mivel vasárnap megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát, ezzel begyűjtötte pályafutása tizedik challenger-trófeáját.

JÁSZVÁSÁRI TENISZTORNA

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Piros Zsombor–Gabriel Ghetu (román) 6:0, 6:3