Nemzeti Sportrádió

Jászvásári tenisztorna: Piros Zsombor sorozatban hat győzelemnél tart

2026.07.07. 14:34
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Fotó: Getty Images
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férfi tenisz Piros Zsombor Jászvásár
Piros Zsombor két sima játszmában legyőzte a hazai közönség előtt szereplő Gabriel Ghetut a 161 ezer dollár (nagyjából 48.7 millió forint) összdíjazású salakpályás challenger tenisztornán a romániai Jászvásáron (Iasi), ezzel bejutott a második fordulóba.

A világranglistán 169. magyar játékos mindössze három gémet veszített a 723. helyezettként szabadkártyával indult rivális ellen, a meccs csak 56 percig tartott.

A 26 éves Piros már sorozatban hat győzelemnél jár, mivel vasárnap megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát, ezzel begyűjtötte pályafutása tizedik challenger-trófeáját.

JÁSZVÁSÁRI TENISZTORNA
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Piros Zsombor–Gabriel Ghetu (román) 6:0, 6:3

 

férfi tenisz Piros Zsombor Jászvásár
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