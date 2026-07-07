Plafont püfölő drukkerek és illegális parkolóőrök várják az argentin–egyiptomi meccset Atlantában



„Óvakodjon az illegális parkolóőröktől!”

Atlanta belvárosában sétálva egy mérföld megtétele alatt nagyjából huszonötször köszön szembe az emberrel az imént említett felirat.

Természetesen még világbajnokságot sem kell ahhoz rendezni, hogy egy nagyvárosban előforduljanak olyan emberek, akik az arra járó látogatók, turisták átveréséből, lehúzásából próbálnak bevételt szerezni, Georgia állam fővárosában ugyanakkor egy kifejezetten specifikus probléma okoz fejfájást a rend őreinek.

Számos, felhőkarcolókkal zsúfoltan beépített amerikai belvároshoz képest Atlanta központja jóval szellősebb: rengeteg a beépítetlen telek, amelyeket hepe-hupán leaszfaltozva hatalmas parkolókat alakítottak ki. Fizetni a legtöbb helyen csak telefonnal vagy hitelkártyával lehet egy automatánál. A parkolók autók soraik között azonban ott lebzselnek megkülönböztető mellényeikben azok a bűnözők, akik magukat parkolóőrnek kiadva próbálnak minél nagyobb összegeket zsebre tenni az autóval érkezőktől.

Aki egyébként négy keréken próbálja megközelíteni az egyik forgalmas közlekedési csomópontban álló stadiont, az nem hozta meg élete legjobb döntését: a város környékén egyes szakaszokon kétszer nyolc sávra szélesedő autópályán már a mérkőzés előtt négy órával is csak araszolni lehetett. A legbelső sávokban egyébként csak külön díj ellenében lehet haladni. Ez a gyorsabb eljutást segítené elő azoknak, akik hajlandóak nem kevés pénzt fizetni ezért, de idővel már ez a lehetőség sem segített és csak lépésben haladtak az autók.

Jobban járt, aki időben letette az autót, illetve repülővel jött, vagy pedig már a meccs előtti éjszakát is Atlantában töltötte. Tömegközlekedéssel a nagy zsúfoltság ellenére gyorsabban ide lehetett érni a hipermodern stadionhoz.

A két válogatott szurkolói közül egyáltalán nem meglepő módon az argentinok sokszoros túlerőben vannak rengetegen lepték el már tegnap este is a központban található sportbárokat. Jó páran kaján vigyorral az arcukon, ünnepelve figyelték, ahogyan Belgium 4–1-re legyőzi és ezzel kiejti a vb-ről az Egyesült Államokat. A helyiek, akik a hőség miatti lezárás okán nem tudták a város központi szurkolói zónájából nézni a mérkőzést, igen morcos arccal figyelték örömüket.

A mérkőzés helyi idő szerint délben kezdődik, így reggel hamar megindult a tömeg a stadion felé. A metrón az argentinok hangosan énekeltek és ugráltak, a lelkesebbek kis híján lyukat ütöttek a kocsik tetején, olyan erővel püfölték kezeikkel a plafont.

A reptérről a városba vezető Arany vonalon a tomboló argentinok gyűrűjében a metrókocsiban utazó egyetlen egyiptomi drukker hirtelen elővette táskájából hazája zászlaját, majd elkezdte az ellenfél szurkolóinak felé lengetni, ez nem okozott semmi atrocitást, a dél-amerikaiak barátságosan fogadták és még tapsoltak is neki.

„Felőlem lőhet egy gólt Messi, de nyerünk kettő vagy három egyre!” – mondta magabiztosan a Nemzeti Sportnak az egyiptomi szurkoló.

Hogy a jóslata bejön-e, az magyar idő szerint 18 órától kiderül.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Argentína–Egyiptom, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!