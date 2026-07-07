Újabb fejezet a Balogun-botrányban: a FIFA képmutatással vádolja az UEFA-t

A FIFA fegyelmi bizottságának elnöke, Mohammad al-Kamali szerint azonban a döntés sem rendkívülinek, sem szabálytalannak nem tekinthető.

„A piros lapok jogkövetkezményeinek felülvizsgálata semmi újdonságot nem jelent a modern labdarúgásban. Az UEFA-hoz tartozó tagszövetségek élvonalbeli bajnokságainak többségében rendszeresen előfordul, hogy egy piros lapot utólag eltörölnek, mégsem beszél senki arról, hogy ezzel átlépnének egy vörös vonalat” – áll a FIFA közleményében.

A szervezet hangsúlyozta, hogy Balogun piros lapját nem törölték el, csupán az automatikus egymeccses eltiltás végrehajtását függesztették fel egy év próbaidőre.

A FIFA szerint erre a fegyelmi szabályzat 27. cikke egyértelmű felhatalmazást ad. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a fegyelmi bizottság – mérkőzés-manipulációtól eltérő ügyekben – saját mérlegelése alapján felfüggessze egy kiszabott büntetés végrehajtását. A szervezet kiemelte, hogy hasonló döntések már korábban is születtek a 2026-os világbajnoki selejtezők során.

A közlemény arra is kitér, hogy a fegyelmi bizottság teljesen függetlenül működik a FIFA vezetésétől, ezért Gianni Infantino elnöknek sem volt beleszólása az ügybe.

Az ügy politikai szálat is kapott, miután Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan elismerte: felhívta Infantinót, és kérte, hogy vizsgálják felül Balogun piros lapját. Infantino később hangsúlyozta, hogy nem vett részt a döntéshozatalban.

Donald Trump és Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)

Belgium már kiharcolta a továbbjutást az Egyesült Államok ellen, de továbbra sem nyugszik bele a döntésbe. A belga szövetség fontolgatja, hogy a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul, mivel álláspontja szerint Balogun szerepeltetése sértette a világbajnokság szabályait.