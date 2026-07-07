Nemzeti Sportrádió

NB I: hazatért a Puskás Akadémia svájci jobbhátvédje

V. H. L.V. H. L.
2026.07.07. 14:36
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Fotó: Servette FC
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Quentin Maceiras Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I átigazolás Servette
Három év után hazatért Svájcba a Puskás Akadémia légiósa, Quentin Maceiras: a 30 éves jobbhátvédet a tizenhétszeres első osztályú bajnok Servette FC vásárolta ki szerződéséből.

Hazájában, Genfben folytatja pályafutását a legutóbbi három idényben a Puskás Akadémia FC-ben futballozó svájci jobbhátvéd, Quentin Maceiras. A tizenhétszeres első osztályú bajnok Servette FC kedden hivatalos honlapján jelentette be a Sionban nevelkedett harmincéves labdarúgó szerződtetését, aki 2023 nyarán a BSC Young Boystól igazolt a felcsúti csapathoz, miután a berni gárdával két svájci bajnoki címet és egy kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A Puskás Akadémia játékosaként Maceiras 2024-ben bronz-, 2025-ben ezüstérmet szerzett az NB I-ben, ahol 85 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 7 gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)
Kiszemeltek: 
Távozók: Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), Quentin Maceiras (svájci, Servette FC – Svájc)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: 
Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Quentin Maceiras Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I átigazolás Servette
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