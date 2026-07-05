Naomi Oszaka két játszmában búcsúztatta a világelső Arina Szabalenkát!

Novak Djokovics a 2023-as US Open óta sikertelenül üldözi a rekordot jelentő 25. egyéni Grand Slam-tornagyőzelmét, de nem csügged: az orosz Roman Szafiullin ellen újabb lépést tett meg a nőknél 24 GS-tornát megnyerő Margaret Court szakállas csúcsának elhagyása irányába.

A szerb klasszis az orosz ellen négy játszmában jutott tovább. Az első szett több mint egy óráig tartott, és annak ellenére rövidítésben dőlt el a szerb javára, hogy az orosz 5:2-es vezetésénél két játszmalabdát is elrontott. A második felvonásra mindkét játékos adogatójátéka feljavult, amit jól mutat, hogy csupán egy játékban láthatott a közönség bréklabdát – akkor viszont négyet is, az első hármat még hárította Szafiullin, a negyediket már nem tudta, s ez elég is volt Djokovicsnak a szett megnyeréséhez. A harmadikban visszatért az első játszmában látott játék, az orosznak hét bréklabdájából kettőt sikerült kihasználnia, a szerbnek kettőből egyet, ami Szafiullin szépítését jelentette. A negyedikben aztán a szerb az első adandó alkalommal semmire brékelte ellenfelét, és innen végig is vitte a vezetését, majd majdnem három és fél óra játék után kiharcolta a győzelmet.

A négy közé jutásért Djokovicsra a Félix Auger-Aliassime–Alejandro Davidovich mérkőzés győztese vár.

A nőknél két „házicsatával” indult a vasárnapi program, a 4. kiemelt amerikai Jessica Pegula hátrányból fordítva győzte le honfitársát, a 16. kiemelt Iva Jovicot, bejutva a nyolc közé. A csehek házirangadója is csak döntő játszmában dőlt el, a 10. kiemelt Karolína Muchová 2 óra 46 perces küzdelemben búcsúztatta honfitársát, a szabadkártyával induló kétszeres Grand Slam-bajnok Barbora Krejcíkovát.

Utána viszont jött a nap meccse: két négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, egy korábbi és a jelenlegi világelső azaz Naomi Oszaka és Arina Szabalenka összecsapása. A Wimbledonban háromszor elődöntőig jutó Szabalenka ugyan roppant magabiztosan, semmire hozott adogatójátékkal nyitott, de, mint kiderült, ezzel nagyjából el is lőtte az első játszmára kiosztott puskapora mennyiségét: Oszaka öt zsinórban megnyert játékkal dupla brékelőnyre tett szert, amit meg is tartott, így mindössze 32 perc alatt 6:2-re behúzta a szettet. A második felvonásra már több puskaporral érkezett a fehérorosz világelső, egészen pontosan annyival, amennyi a rövidítés kiharcolására volt elegendő. Ott viszont az első pont megnyerése után sorozatban hat pontot nyert Oszaka – kettőt ásszal –, és második meccslabdáját kihasználva kiejtette Szabalenkát.

A későbbi mérkőzésekkel cikkünket frissítjük.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NYOLCADDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Djokovics (szerb, 7.)–Szafiullin (orosz) 7–6 (8–6), 6:3, 3:6, 6:3

NŐI EGYES

Pegula (amerikai, 4.)–Jovic (amerikai, 16.) 4:6, 6:3, 6:1

Muchová (cseh, 10.)–Krejcíková (cseh) 7:5, 5:7, 6:3

Oszaka (japán, 14.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:2, 7:6 (7–2)

KÉSŐBB

FÉRFI EGYES

Auger-Aliassime (kanadai, 3.)–Davidovich (spanyol, 22.)

Hurkacz (lengyel)–Struff (német)

Sinner (olasz, 1.)–Mocsizuki (japán)

NŐI EGYES

Bencic (svájci, 11.)–Gauff (amerikai, 3.)