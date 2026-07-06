Vb 2026: Neymar után egykori csapattársa is visszavonul a válogatottól

Utoljára láthattuk a brazil válogatott mezében Danilót a norvégok ellen 2–1-re elveszített világbajnoki negyeddöntőn – ezt maga a játékos jelentette be a mérkőzés utáni nyilatkozatában.

„Ez korom, illetve a modern futball követelményei miatt is természetes. A jövő héten leszek harmincöt éves, és továbbra is ott leszek az első sorban, de már csak szurkolóként” – fogalmazott a Lance! kérdésére válaszolva a Flamengo hátvédje, aki a Real Madrid játékosaként két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, s pályafutását Neymarral együtt kezdte a Santosban.

A Norvégia elleni vereséggel kapcsolatban megjegyezte: nehéz most higgadtan értékelni.

„Mindannyian csalódottak és a szomorúak vagyunk. Carlo Ancelotti is maga alatt van, ő is egy közülünk. Olasz, de a szívében brazil, úgyhogy ugyanolyan letört, mint mi. Győzhettünk volna, de sajnos nem így történt, ezért most minden kifogásnak tűnik. Nehéz most szavakat találni, ők voltak a hatékonyabbak, és nyertek.”