Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Neymar után egykori csapattársa is visszavonul a válogatottól

V. H. L.V. H. L.
2026.07.06. 11:34
Danilo nem csak a világbajnoki álmoknak intett búcsút, a brazil válogatottban sem játszik többet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Brazília nyolcaddöntő Danilo foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Norvégia
Nem lép többé pályára a brazil válogatottban a Flamengo jobbhátvédje, Danilo, aki a Norvégiával szemben 2–1-re elveszített világbajnoki nyolcaddöntő után a vegyes zónában beszélt visszavonulásáról.

Utoljára láthattuk a brazil válogatott mezében Danilót a norvégok ellen 2–1-re elveszített világbajnoki negyeddöntőn – ezt maga a játékos jelentette be a mérkőzés utáni nyilatkozatában.

„Ez korom, illetve a modern futball követelményei miatt is természetes. A jövő héten leszek harmincöt éves, és továbbra is ott leszek az első sorban, de már csak szurkolóként” – fogalmazott a Lance! kérdésére válaszolva a Flamengo hátvédje, aki a Real Madrid játékosaként két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, s pályafutását Neymarral együtt kezdte a Santosban.

A Norvégia elleni vereséggel kapcsolatban megjegyezte: nehéz most higgadtan értékelni.

„Mindannyian csalódottak és a szomorúak vagyunk. Carlo Ancelotti is maga alatt van, ő is egy közülünk. Olasz, de a szívében brazil, úgyhogy ugyanolyan letört, mint mi. Győzhettünk volna, de sajnos nem így történt, ezért most minden kifogásnak tűnik. Nehéz most szavakat találni, ők voltak a hatékonyabbak, és nyertek.” 

 

Brazília nyolcaddöntő Danilo foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Norvégia
Legfrissebb hírek

Vb 2026: a kiesés ellenére is Ancelottival folytatják a brazilok

Foci vb 2026
17 perce

Brazília 2006-tól az egyenes kieséses szakaszban mindig kiesik az első európai ellenféllel szemben

Foci vb 2026
47 perce

Brazíliában Ancelottit teszik felelőssé a kiesésért

Foci vb 2026
1 órája

„Ez egy hatalmas hiba a FIFA-tól” – forrong a futballvilág Balogun-ügyben

Foci vb 2026
1 órája

Szégyen, minden értelemben – brazil sajtóreakciók a válogatott kiesésére

Foci vb 2026
2 órája

Amerikai pite: mexikói pisztolypárbaj, Haaland-őrület és Neymar-búcsú – vb-kibeszélő, 25. nap

Foci vb 2026
5 órája

Carlo Ancelotti elmondta, Vinícius Júnior nincs az első öt legjobb büntetőlövő opció között

Foci vb 2026
10 órája

Carlo Ancelotti az elmúlt 36 év legrosszabb vb-szereplése ellenére megdicsérte a brazil válogatottat

Foci vb 2026
10 órája
Ezek is érdekelhetik