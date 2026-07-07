Antonelli előnye úgy apad, hogy a pályán a nyomába sem érnek
A HÉT FELTÁMADÁSA. A múlt héten George Russellről szólt ez a bekezdés, mert az idénynyitó után Ausztriában ismét futamot nyert. A Mercedes angol pilótájának sikeréhez képest Charles Leclerc silverstone-i diadala sokkal inkább nevezhető feltámadásnak, hiszen a Ferrari monacói pilótája a 2024 októberében elért texasi diadala óta először győzött, ráadásul a legutóbbi három futamon mindössze négy pontot szerzett, az idény európai szakaszát rettenetesen kezdte. A kilencedik F1-es sikerével utolérte Oscar Piastrit az örökranglistán, és az aktív pilóták közül Valtteri Bottas már csak eggyel, Lando Norris pedig kettővel áll előtte.
A HÉT JUBILEUMA. Leclerc diadala volt a Ferrari történetének 250. sikere, a csapatok közül elsőként jutott el eddig a mérföldkőig. Ráadásul ugyanott, Silverstone-ban, ahol 1951-ben José Froilán González a Scuderia legelső futamgyőzelmét aratta. A 100. elsőséget Alain Prost jegyezte az 1990-es Francia Nagydíjon, a 200.-at Kimi Räikkönen 2007-ben Kínában. A Ferrarit az örökrangsorban a McLaren követi 203 győzelemmel, a Mercedes 138-nál, a Red Bull 130-nál, a Williams 114-nél jár az első öt helyen.
A HÉT ELŐZÉSE. Kimi Antonelli karrierje ötödik rajtelsőségét szerezte meg, ez volt a Mercedes-istálló 152. pole-ja, és a 257., amelyet Mercedes-motoros autó ért el. Ezzel a stuttgarti vállalat maga mögött hagyta az örökranglistán a Ferrarit, amely 2017 óta tartotta a rekordot (az olasz márka előtte az örökrangsor élén állt 1952 és 1964 között, 1966 és 1972 között, 1974 és 1976 között, 1977-ben, valamint 2001 és 2012 között is). A Mercedes először vezet ebben a rangsorban, az Alfa Romeo, a Ferrari, a Climax, a Ford-Cosworth és a Renault után hatodik gyártóként.
A HÉT MEGPRÓBÁLTATÁSA. Kimi Antonelli a legutóbbi három versenyből kettőt feladott, ezzel a Brit Nagydíj után 25 pontra olvadt a Katalán Nagydíj előtti 68 pontos előnye George Russell-lel szemben. Ha csak a számokat nézzük, az angol pilóta látszólag formába lendült, míg az olasz a sorozatban aratott őt győzelem után gödörbe került. Ám formahanyatlásról szó sincs Antonelli esetében, ez mind a balszerencse műve. A Katalán Nagydíjon éppen kerék kerék elleni csatában győzte le Russellt, mielőtt tönkrement az autója, Silverstone-ban pedig a Mercedes meghibásodása előtt a győzelemért csatázott, miközben Russell az ötödik helyen haladt. Ha csak a puszta teljesítményt nézzük, még mindig Antonelli a meggyőzőbb versenyző, és úgy tűnik, ez a pechszéria sem tudja megtörni.
„Pontokat vesztettem, de tudom, hogy lendületben vagyok, még mindig én vagyok a leggyorsabb, és a tűz még erősebben ég bennem” – fogalmazott Antonelli, aki hétfőn Roger Federer társaságában ült a wimbledoni tenisztorna lelátóján.
A HÉT FOLYTATÓDÓ VÁLTOZATOSSÁGA. A silverstone-i volt az idei negyedik olyan versenyhétvége, amelyen sprintfutamot is rendeztek, és még egyik alkalommal sem fordult elő, hogy a szombati rövid és a vasárnapi hosszú futamot is ugyanaz nyerte volna meg. Kínában és Kanadában George Russell után Kimi Antonelli, Miamiban Lando Norris után Antonelli, míg Angliában Antonelli után Charles Leclerc nyert. Tavaly az első három sprinthétvégén nem tudott ismételni a szombati győztes, aztán a negyedik és az ötödik GP-n Max Verstappen, majd Norris mindkét versenyen elsőként ért célba.
A HÉT REKORDERE. A Ferrari néhány körre volt attól, hogy Kimi Antonelli kiesését követően kettős győzelmet arasson, de Max Verstappen balesete után a biztonsági autós időszak alatt Lewis Hamiltont kihívták a bokszba, ami miatt az angol visszaesett George Russell mögé, és miután nem indították újra a versenyt, a hétszeres világbajnok a harmadik helyen is ragadt. Bár fontos pontokat vesztett, a dobogóra felállhatott, és tovább növelte javította örökrekordját: senki sem végzett többször az első háromban ugyanazon a versenyen, mint ő Silverstone-ban. Ez volt a 15. alkalom. A Magyar és a Spanyol Nagydíjon 12-12 alkalommal volt dobogós, és Michael Schumacher is 12-szer zárt az első háromban a Spanyol, a San Marinó-i és a Kanadai Nagydíjon. Hamilton és Leclerc a 33. közös ferraris versenyén állt először együtt a dobogón.
A HÉTVÉGE ZAVARJA. Bár Lewis Hamilton pórul járt amiatt, hogy az utolsó körökben a biztonsági autó beküldése miatt elvesztette a második helyezést George Russell-lel szemben, a verseny utolsó előtti körében úgy tűnt, a friss lágyakon száguldva visszaelőzheti a használt keményeken kint maradó Mercedes-pilótát. Az FIA ugyanis az 51. körben kiírta, hogy a biztonsági autó behajt a bokszba, és a mezőnynek lesz még egy köre a versenyzésre. Aztán az 52. kört is Bernd Mayländer mögött kezdte a mezőny, és a csatákból semmi sem lett.
Hamilton mellett a közönség is csalódottan, mi több, értetlenül figyelte az eseményeket, de kiderült, hogy az utolsó előtti körben kiírt felirat volt a hibás, miszerint a safety car a bokszba hajt. A lekörözöttek elengedése után ugyanis még egy kört kint kell tartani a felvezető autót a szabályok szerint, és ez történt. Nem sokon múlt, hogy a Ferrari taktikai döntése kifizetődjön, de Toto Wolff rá is mutatott, hogy a 2021-es Abu-dzabi Nagydíjon ugyanebben az esetben másképpen jártak el (csak azokat a lekörözötteket engedték a biztonsági autó elé, akik a két vb-esélyes között haladtak), Max Verstappen a frissebb gumikon megelőzte Hamiltont, és ez az angol nyolcadik világbajnoki címébe került.
Az izgalmas zárás elmaradása miatti csalódottságot több szakember szóvá tette, David Coulthard gyorsabb megoldásra szólította fel az FIA-t ilyen esetekre, Jenson Button a piros zászlót hiányolta, és az is felvetődik ilyen esetben, hogy a lekörözöttek miért kapják vissza a körüket, miért nem őket előzik meg a vezető körben lévők, ami sokkal gyorsabb megoldás lenne. Ha az F1 vezetői tényleg szórakoztatni akarják a közönséget (és többet akarnak a futam előtti Lego-autós miniversenynél), ezekre megoldást kell találni.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Hamilton 1:29.260
|Sprintidőmérő
|1. Hamilton 1:28.376
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
|Időmérő
|1. Antonelli 1:28.111
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
A HÉT MEG NEM ÉNEKELT HŐSE. A Racing Bulls sorozatban a negyedik futamon szerzett pontot mindkét pilótájával, amivel tovább nyújtotta a jogelőd Minardit is beleszámítva 1985-ig visszanyúló történetének leghosszabb dupla top 10-es sorozatát. A hatodik helyen célba érő Liam Lawson az idei hetedik fő versenyén szerzett pontot, ennél többször csak a mindegyik futamon eredményes Lewis Hamilton ért célba az első tízben. A lassan a mezőny egyik legmegbízhatóbb és legkiegyensúlyozottabb versenyzőjévé érő új-zélandi idén már 39 pontnál tart, a korábbi négy (többségében csonka) szezonjában összesen 38 pontot szerzett.
A HÉTVÉGE KRITIKÁJA. Már előre lehetett tudni, hogy Silverstone-ban szembeütközőek lesznek az idei F1-es hajtóművek mellékhatásai, és bár a pilóták szerint annyira nem volt rossz az autókat vezetni, mint ahogy gondolták, a kerék kerék elleni összecsapásokban látványos volt, ahogy korábban nem megszokott módon elsuhantak egymás mellett. Bár a legnagyobb kritikus, Max Verstappen megfogadta, hogy több szót nem fecsérel a témára, több pilóta ismét veszélyesnek titulálta a versenyzés ilyen formáját.
Fernando Alonso az Aston Martin volánjánál nemigen csatázhat vb-pontokért, ezért nála nem feltételezhetjük, hogy az adott napi keserűség szüli a véleményét. „Nem tudom, mit szeretne az F1 vezetősége vagy a szurkolók. Amit a sprintfutamon láthattak, annak semmi köze sem volt ahhoz, hogy ki milyen versenyző. Akinek több töltése marad, az egyenesben elhalad a másik mellett. Ehhez nem kell tehetség, nem kell kifékezni a másikat, nincs szükség merész manőverre a külső íven, nem kell kockáztatnod. Csak nyomogatni kell a gombokat, és ha a motorod erősebb a másikénál, elé kerülsz” – fogalmazott Alonso.
A HÉT REMÉNYSÉGE. A Formula–1 állandó betétprogramjából az F2-ben igazi remekművet láthatott a silverstone-i közönség: a bolgár Nikola Colov a szombati sprintversenyt és a vasárnapi fő futamot is megnyerte, ráadásul a Formula–2 történetében elsőként három egymást követő fő versenyt zárt az élen. A tavalyi F3-as bajnokságban a második helyen végző Red Bull-növendék vasárnap elképesztő bravúrral előzte meg Kush Mainit a Maggots-Becketts kombinációban, a bátorsága és precizitás azt idézte, ahogy 20 évvel korábban ugyanott Lewis Hamilton Nelsinho Piquet-t legyőzte. A 19 éves Colov kiemelkedik az F2-es mezőnyből, vezeti a pontversenyt, nem csoda, hogy sokan már a Racing Bulls 2027-es felállásában látják – az F1-es csapatban az utóbbi időben remeklő Liam Lawson helyén…
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|0.427 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|0.772 mp h.
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1.149 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1.598 mp h.
|6.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|2.023 mp h.
|7.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|2.214 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2.413 mp h.
|9.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|3.229 mp h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|3.445 mp h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.014 mp h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|4.391 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|5.245 mp h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|5.512 mp h.
|15.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|7.403 mp h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|8.005 mp h.
|17.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|8.162 mp h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|46
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|43
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|36
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|11
|179
|2.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|12
|147
|4.
|Charles Leclerc
|1
|3
|10
|108
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|9
|97
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|9
|76
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|8
|72
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|6
|52
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|6
|20
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Franco Colapinto
|–
|–
|5
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|2
|6
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|333
|2.
|Ferrari
|255
|3.
|McLaren-Mercedes
|169
|4.
|Red Bull-Ford
|128
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|59
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|6
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0