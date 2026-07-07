Antonelli előnye úgy apad, hogy a pályán a nyomába sem érnek

A HÉT FOLYTATÓDÓ VÁLTOZATOSSÁGA. A silverstone-i volt az idei negyedik olyan versenyhétvége, amelyen sprintfutamot is rendeztek, és még egyik alkalommal sem fordult elő, hogy a szombati rövid és a vasárnapi hosszú futamot is ugyanaz nyerte volna meg. Kínában és Kanadában George Russell után Kimi Antonelli, Miamiban Lando Norris után Antonelli, míg Angliában Antonelli után Charles Leclerc nyert. Tavaly az első három sprinthétvégén nem tudott ismételni a szombati győztes, aztán a negyedik és az ötödik GP-n Max Verstappen, majd Norris mindkét versenyen elsőként ért célba.

A HÉT REKORDERE. A Ferrari néhány körre volt attól, hogy Kimi Antonelli kiesését követően kettős győzelmet arasson, de Max Verstappen balesete után a biztonsági autós időszak alatt Lewis Hamiltont kihívták a bokszba, ami miatt az angol visszaesett George Russell mögé, és miután nem indították újra a versenyt, a hétszeres világbajnok a harmadik helyen is ragadt. Bár fontos pontokat vesztett, a dobogóra felállhatott, és tovább növelte javította örökrekordját: senki sem végzett többször az első háromban ugyanazon a versenyen, mint ő Silverstone-ban. Ez volt a 15. alkalom. A Magyar és a Spanyol Nagydíjon 12-12 alkalommal volt dobogós, és Michael Schumacher is 12-szer zárt az első háromban a Spanyol, a San Marinó-i és a Kanadai Nagydíjon. Hamilton és Leclerc a 33. közös ferraris versenyén állt először együtt a dobogón.

A HÉTVÉGE ZAVARJA. Bár Lewis Hamilton pórul járt amiatt, hogy az utolsó körökben a biztonsági autó beküldése miatt elvesztette a második helyezést George Russell-lel szemben, a verseny utolsó előtti körében úgy tűnt, a friss lágyakon száguldva visszaelőzheti a használt keményeken kint maradó Mercedes-pilótát. Az FIA ugyanis az 51. körben kiírta, hogy a biztonsági autó behajt a bokszba, és a mezőnynek lesz még egy köre a versenyzésre. Aztán az 52. kört is Bernd Mayländer mögött kezdte a mezőny, és a csatákból semmi sem lett.

Hamilton mellett a közönség is csalódottan, mi több, értetlenül figyelte az eseményeket, de kiderült, hogy az utolsó előtti körben kiírt felirat volt a hibás, miszerint a safety car a bokszba hajt. A lekörözöttek elengedése után ugyanis még egy kört kint kell tartani a felvezető autót a szabályok szerint, és ez történt. Nem sokon múlt, hogy a Ferrari taktikai döntése kifizetődjön, de Toto Wolff rá is mutatott, hogy a 2021-es Abu-dzabi Nagydíjon ugyanebben az esetben másképpen jártak el (csak azokat a lekörözötteket engedték a biztonsági autó elé, akik a két vb-esélyes között haladtak), Max Verstappen a frissebb gumikon megelőzte Hamiltont, és ez az angol nyolcadik világbajnoki címébe került.

Az izgalmas zárás elmaradása miatti csalódottságot több szakember szóvá tette, David Coulthard gyorsabb megoldásra szólította fel az FIA-t ilyen esetekre, Jenson Button a piros zászlót hiányolta, és az is felvetődik ilyen esetben, hogy a lekörözöttek miért kapják vissza a körüket, miért nem őket előzik meg a vezető körben lévők, ami sokkal gyorsabb megoldás lenne. Ha az F1 vezetői tényleg szórakoztatni akarják a közönséget (és többet akarnak a futam előtti Lego-autós miniversenynél), ezekre megoldást kell találni.