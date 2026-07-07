Lionel Messi, Julián Álvarez csatárkettőssel kezd Argentína Egyiptom ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

ARGENTÍNA–EGYIPTOM – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Atlanta, Atlanta Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia)

A kezdőcsapatok

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin, Attia – Haisszem Hasszan, Asur, Ziko – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan