Lionel Messi, Julián Álvarez csatárkettőssel kezd Argentína Egyiptom ellen
Magyar idő szerint kedd kora este Atlantában Argentína és Egyiptom összecsap a legjobb nyolc közé jutásért a labdarúgó-világbajnokságon: a két szövetségi kapitány kijelölte a kezdőcsapatokat – íme!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Francois Letexier (francia)
A kezdőcsapatok
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin, Attia – Haisszem Hasszan, Asur, Ziko – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
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