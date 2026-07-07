Nemzeti Sportrádió

Szeptember végén kezdődik az új idény a férfi kézilabda Európa-ligában

2026.07.07. 14:38
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A Tatabánya is érdekelt a sorozatban (Fotó: Kovács Péter)
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Mol Tatabánya férfi kézilabda El férfi kézilabda Európa-liga
Szeptember végén kezdődik az új idény a férfi kézilabda Európa-ligában, amelynek mezőnyében a Tatabánya is szerepel.

Az európai szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint 32 klub várja a csoportkör jövő pénteken 11 órakor kezdődő sorsolását. Az első fordulót szeptember 29-én, az utolsót december 2-án játsszák. A csoportok első és második helyezettjei jutnak tovább, és hozzájuk csatlakoznak a Bajnokok Ligája első csoportkörének harmadik és negyedik helyezettjei.

A rájátszás első fordulójában 28 csapat vesz majd részt, a párharcok első meccseit február 9-én és 16-án, a visszavágóit február 23-án és március 2-án rendezik.

A továbbjutókhoz csatlakozni fognak a BL második csoportkörének ötödik helyezettjei, így alakul ki a legjobb 16 mezőnye. A nyolcaddöntő első mérkőzéseit március 23-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik. A negyeddöntőben április 20-21. és 27-28. lesznek a játéknapok, a négyes döntőre pedig május 22-23-án kerül sor.

A Tatabánya az előző idényben a Magyar Kupában és az Európa-kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes volt.

 

Mol Tatabánya férfi kézilabda El férfi kézilabda Európa-liga
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