Szeptember végén kezdődik az új idény a férfi kézilabda Európa-ligában

Az európai szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint 32 klub várja a csoportkör jövő pénteken 11 órakor kezdődő sorsolását. Az első fordulót szeptember 29-én, az utolsót december 2-án játsszák. A csoportok első és második helyezettjei jutnak tovább, és hozzájuk csatlakoznak a Bajnokok Ligája első csoportkörének harmadik és negyedik helyezettjei.

A rájátszás első fordulójában 28 csapat vesz majd részt, a párharcok első meccseit február 9-én és 16-án, a visszavágóit február 23-án és március 2-án rendezik.

A továbbjutókhoz csatlakozni fognak a BL második csoportkörének ötödik helyezettjei, így alakul ki a legjobb 16 mezőnye. A nyolcaddöntő első mérkőzéseit március 23-án, a visszavágóit egy héttel később rendezik. A negyeddöntőben április 20-21. és 27-28. lesznek a játéknapok, a négyes döntőre pedig május 22-23-án kerül sor.

A Tatabánya az előző idényben a Magyar Kupában és az Európa-kupában ezüst-, a bajnokságban bronzérmes volt.