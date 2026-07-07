Vízilabda: bejelentette új igazolásait a BVSC, Magyari Alda is a Vasutasnál folytatja

Büszkeséggel telve tekinthetnek vissza a Laky uszoda háza táján a 2025–2026-os idényre, akár a férfi, akár a női vízilabda-szakosztály eredményeit idézik fel a BVSC-Manna ABC-nél. A férfiegyüttes az előző évad után újra harmadik lett az ob I-ben (2025-ben 21 év után állhatott ismét dobogóra a bajnokságban), míg a női csapat legutóbb 2019-ben volt dobogós (akkor bronzérmet szerzett), és 2017 után jutott először ismét döntőbe az élvonalban – emellett mindkét csapat elődöntős volt az Eurokupában.

A klub kedden délutánra sajtótájékoztatót szervezett az uszoda melletti Sport Bisztróban, a megjelentek visszatekintettek az elmúlt idényre, és bejelentették az új igazolásokat. Tóth Sándor, a BVSC-Zugló alelnöke kiemelte, hogy az FTC mellett a Vasutas volt az a klub, amelynek mindkét csapata dobogós lett a bajnokságban, és a szponzoraiknak, valamint az állami támogatásnak köszönhetően stabilnak látják a helyzetet a következő idényre is. Rámutatott: a hagyományoknak megfelelően továbbra is szeretnének minél több fiatalt beépíteni, majd kitért a férficsapat távozóira. A csapatkapitány Csapó Miklós 11 év után a Semmelweis OSC-ben folytatja pályafutását, míg a két fiatal BVSC-nevelés külföldre igazolt: Mészáros Mátyás a Novi Beogradhoz, Tátrai Dávid a Jug Dubrovnikhoz szerződött. „Itt nevelkedtek, velük képzeltük el a jövőt, de amikor eldőlt, hogy nem juthat a csapat döntőbe, elkezdtünk tárgyalni egymással. Arra jutottunk, hogy az ő fejlődésüket és a magyar vízilabdázást is az segíti, ha kilépnek abból a megszokott világból, amelyben egyébként szeretik őket, ezért úgy döntöttünk: ha adódik a lehetőség, hogy erősebb külföldi, akár Bajnokok Ligájában szereplő csapathoz mehessenek, elengedjük őket” – részletezte az alelnök, majd hozzátette: bízik abban, hogy egy nap mindannyian visszatérnek a klubhoz.

Dabrowski Norbert szakosztályvezető elmondta: a játékosok jelentős része a BVSC-nél tanulta az alapokat, és az egyesületnél mindig szorosan kapcsolódtak egymáshoz az utánpótlás és a felnőttcsapatok – kiemelve, hogy a fiatalok három fontos kupát is megnyertek: a leány gyermek országos bajnokságot, a fiú serdülő országos bajnokságot, és a Komjádi-kupa is Zuglóba került. „A felnőtt csapataink magas szinten vannak, a következő idényben is szerepelhetnek a nemzetközi színtéren, a női együttes kipróbálhatja magát a Bajnokok Ligájában. Vannak ugyan távozóink, de gyengébbek nem leszünk, sőt, biztos vagyok benne, hogy az igazolásainkkal erősödünk. Béres Gergely az elmúlt évben új alapokra helyezte a női csapatot, az építkezés folytatódik a következő évadban is, míg a férfiegyüttes szerkezete kicsit átalakul, de Varga Dániel jó csapategységet fog teremteni.”

Béres Gergely, a női csapat vezetőedzője kifejtette, extra eredményeket értek el az elmúlt évadban, majd ismertette a változásokat. Végvári Bori Amerikában tanul tovább, Dobos Csenge visszatér Győrbe, míg az UVSE-ből érkezik a BVSC-nevelés Kiss Patrícia, valamint a világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes Tiba Panna, Egerből Horváth Luca, míg a III. Kerülettől Magyari Alda – az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes kapus szülése után márciusban tért vissza Óbudán. „Jól teljesítettünk a magunk mögött hagyott idényben, de néha azt éreztem, hogy kicsit rövid a pad. Szerettük volna bővíteni a csapatot. Magasra tettük a lécet, de már az idény elején is az volt a célunk, hogy érmet szerezzünk, ami sikerült. A nemzetközi mérkőzések pluszmotivációt adtak, a következő idényben ez még inkább így lesz.”

A férfiegyüttes vezetőedzője, Varga Dániel ecsetelte: „Április végén még úgy nézett ki, akár két versenysorozatban is döntőbe juthatunk. Itthon fogadtuk a Jadran Splitet az Eurokupa elődöntőjének visszavágóján, egygólos hátrányban voltunk csak, a bajnoki elődöntőben pedig egyenlőek voltak az esélyek a Honvéddal szemben. Mindez megmutatta, milyen sokat dolgoztunk az idény kezdetétől fogva. Aztán tíz nap alatt egyik sorozatban sem ugrottuk meg a lécet, vagyis hiába dolgoztunk sokat, valami hiányzott, amin sokat gondolkodtunk. Ennek a megoldása lesz a legfontosabb a következő idényben, mert a bennünk rejlő potenciált tekintve elvárhattuk magunktól a döntőt, és végső soron nem értük el, amit akartunk. A potenciál azonban ugyanúgy megvan bennünk. Továbbra is szeretnék kupát nyerni a BVSC-vel, de nem hiszem, hogy többet kell dolgoznunk ezért, inkább máshogyan.”

Elmondta, hogy Nika Susiasvili is máshol folytatja a pályafutását, viszont szerződtettek egy légióst: az olimpiai bronzérmes Chase Dodd az Egyesült Államokból teszi át a székhelyét Zuglóba. Érkezik még Cseh Maxim a Szolnoktól, míg Divják Deján az utánpótlásból lesz a felnőttcsapat tagja.