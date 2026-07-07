Véget ért a világbajnokság a belga válogatott középpályásának

Az Aston Villa 24 éves középpályását a mérkőzés 21. percében kellett lecserélni, az elvégzett orvosi vizsgálatok pedig azóta megállapították, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így hosszú hónapokig nem léphet pályára – írta meg kedden a New York Times.

Belgium ugyan 4–1-re legyőzte a társrendező amerikaiakat az összecsapáson, de a sikert beárnyékolta Onana sérülése. A negyedik gólt szerző Romelu Lukaku a találatát sérült csapattársának ajánlotta, amikor ünneplés közben magasba emelte Onana 24-es számú mezét.

A sérülés az Aston Villának is komoly érvágást jelent, hiszen Unai Emery menedzser a következő idényben kulcsszerepet szánt a belga középpályásnak. A klub most emiatt várhatóan kénytelen lesz átgondolni átigazolási terveit, miközben Belgium pénteken már a negyeddöntőben lép pályára Spanyolország ellen, bizonyosan Onana nélkül.