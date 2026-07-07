Nemzeti Sportrádió

Véget ért a világbajnokság a belga válogatott középpályásának

T. Z.T. Z.
2026.07.07. 14:29
null
Amadou Onana (24) az amerikaiak ellen sérült meg (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 sérülés Amadou Onana Belgium
Súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana a Belgium–Egyesült Államok világbajnoki nyolcaddöntőben.

Az Aston Villa  24 éves középpályását a mérkőzés 21. percében kellett lecserélni, az elvégzett orvosi vizsgálatok pedig azóta megállapították, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így hosszú hónapokig nem léphet pályára – írta meg kedden a New York Times.

Belgium ugyan 4–1-re legyőzte a társrendező amerikaiakat az összecsapáson, de a sikert beárnyékolta Onana sérülése. A negyedik gólt szerző Romelu Lukaku a találatát sérült csapattársának ajánlotta, amikor ünneplés közben magasba emelte Onana 24-es számú mezét.

A sérülés az Aston Villának is komoly érvágást jelent, hiszen Unai Emery menedzser a következő idényben kulcsszerepet szánt a belga középpályásnak. A klub most emiatt várhatóan kénytelen lesz átgondolni átigazolási terveit, miközben Belgium pénteken már a negyeddöntőben lép pályára Spanyolország ellen, bizonyosan Onana nélkül.

 

foci vb 2026 sérülés Amadou Onana Belgium
Legfrissebb hírek

Újabb fejezet a Balogun-botrányban: a FIFA képmutatással vádolja az UEFA-t

Foci vb 2026
5 perce

Mémek terén a brazil–norvég meccs verhetetlen

Foci vb 2026
35 perce

A spanyolok megtették, amit a brazilok nem tudtak – a végén csapott le a tiki-taka

Foci vb 2026
36 perce

Svájc Kolumbia ellen is fiatal középpályására építene

Foci vb 2026
49 perce

Amerikai pite: ennyi volt, Cristiano Ronaldo nem lesz világbajnok – vb-kibeszélő, 26. nap

Foci vb 2026
1 órája

Húszéves középpályásuk kreatív játékában bíznak a svájciak

Foci vb 2026
1 órája

Liverpooli sztárok csatáját is hozza az Argentína–Egyiptom

Foci vb 2026
1 órája

A horvát televízió kommentátora is beszólt az USA-nak a FIFA kivételezése miatt

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik