Wimbledon: Stollár Fannyék legyőzték a hatodik kiemeltet, bejutottak az elődöntőbe vegyes párosban

Stollár Fannyék egy brit, amerikai kettőssel találkoztak, melynek tagjai közül Neal Skupski férfi és vegyes párosban is kétszeres Grand Slam-győztes, míg Desirae Krawczyk vegyes párosban nyert négyszer GS-t – ebből kettőt jelenlegi partnerével. Eközben a magyar játékos először járt Grand Slam-versenyen negyeddöntőben, de stabilan játszott horvát társával, aki párosspecialistaként olimpiai aranyérmes, Davis-kupa-győztes és – a vegyes párost is beleszámítva – hétszeres Grand Slam-bajnok. Az első szett mindössze egy-egy bréklabdát, ezzel együtt egy-egy bréket hozott, így tie-breakbe torkollott az első felvonás. A rövidítés során a magyar, horvát duó egyszer sem veszítette el az adogatását, így magabiztosan, 7–2-re nyerve került szettelőnybe.

A második játszmában Skupskiék megint éltek az első bréklabdájukkal, miközben hozták a saját szervagémjeiket, 5:4-nél pedig a játszmáért adogathattak. Ez a 30 semmi ellenére sem sikerült nekik, ugyanis a magyar, horvát páros előbb egyenlített a játékon belül, majd Stollár remek átemelésével és fonák keresztjével szettben maradt. Ezután megint tie-breakkel dőlt a játszma, és ugyan Stollárék hamar megcsinálták a minibréket, az ellenfél visszajött ebből. 5–5-nél aztán a magyar lány elütésével nem tudott mit kezdeni Skupski, így meglett az első meccslabda, amelynél Stollár adogatott, a ritörn pedig elakadt a hálóban!

Stollár Fanny és Mate Pavic 1 óra 34 perc alatt továbbjutott, az elődöntőben pedig a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál kettőssel mérkőzik meg kedden. A magyar játékosnak ezen a napon női párosban is lesz jelenése, az amerikai Asia Muhammad oldalán a nyolcaddöntőben az első helyen kiemelt – és 2024-es bajnok – amerikai Taylor Townsend és cseh Katerina Siniaková lesz az ellenfél.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NEGYEDDÖNTŐ

VEGYES PÁROS

Stollár Fanny, Mate Pavic (magyar, horvát)–Neal Skupski, Desirae Krawczyk (brit, amerikai, 6.) 7:6 (7–2), 7:6 (7–5)