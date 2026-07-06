Történelmet írt a nyolc közé jutással a szabadkártyás brit teniszező Wimbledonban

Az idei Roland Garros-döntős Favio Cobolli és Alex de Minaur mérkőzése többször is félbeszakadt a hőség miatt, egy ízben egy néző is rosszul lett. Ilyen körülmények között hozott mindösze egy bréket az első játszma, az olasz játékos 5:5-nél vette ezlaz ellenfél adogatójátékát, majd a következő gémben a második szettlabdájával lezárta az első felvonást. A második játszmában mindketten kétszer brékeltek, az ausztrál versenyző másodszor 5:3-nál, semmire veszítette el a szervagémjét, így nem tudott egyenlíteni, majd ezt a tie-breakben sem tudta elérni, mivel eggyel többször (háromszor) bukta el a saját adogatását.

A harmadik szettben az ötödik kiemelt De Minaur brékkel kezdett, de a négy adogatójátékából csak egyet tudott megnyerni. Cobolli 5:3-nál kihasználta az első meccslabdáját, így ért véget a 2 óra 35 perces mérkőzés. „Most csak egy jégkrémre vágyom, meg arra, hogy apám paradicsomos tésztát főzzön nekem. És persze nézem a spanyol–portugál meccset a foci-vb-n” – idézi az MTI az olasz játékos meccs utáni szavait.

Szintén háromszettes győzelmet aratott Taylor Fritz, aki mindössze 1 óra 41 perc alatt búcsúztatta Alekszandr Bublikot, pedig az első játszma tie-breakben dőlt el, míg a második és harmadik szett csupán egy-egy bréket hozott – a kazah játékos mindkét elveszített szervagémjét semmire bukta el. A tavaly Wimbledonban elődöntőt játszó Fritz 23 ászt és 47 nyerőt ütött a meccsen, ráadásul az első szervái után 89 százalékban megnyerte a labdameneteket.

A két szabadkártyás teniszező, Arthur Fery és Grigor Dimitrov 3 óra 58 percen át gyűrte egymást. Az első játszmában a brit játékos 5:5-nél love game-mel brékelt, majd a saját szervagémjét is megnyerte, viszont a következő két szettet a bolgár rivális húzta be, mindkét esetben egy brékre volt ehhez szüksége. A 2017-es ATP-világbajnok, aki az Australian Openen, Wimbledonban és a US Openen is játszott már elődöntőt, a negyedik felvonás során háromszor is elveszítette a szervagémjét, és mivel csak kétszer brékelt, jöhetett a döntő játszma. A folytatásban már mindketten nagyon vigyáztak az adogatójátékaikra, így tie-break következett. Ekkor a 23 éves Fery volt a koncentráltabb, így bejutott a negyeddöntőbe, pedig korábban még a második fordulót sem élte túl soha Grand Slam-tornán. A 35 éves Dimitrov hiába ütött több ászt (19–7) és nyerőt (72–36), a több rontás sokba került neki – 59 ki nem kényszerített hibát láttunk tőle a brit 33-jával szemben, valamint hét kettős hibát is ütött, míg ellenfele egyet sem.

A világranglistán 114. helyen álló Fery az ötödik szabadkártyás játékos Wimbledonban, aki férfi egyesben bejutott a legjobb nyolc közé az open erában, míg az összes GS-tornán nézve a 11. férfi teniszező. Emellett mindkét nemben ő az első brit játékos, aki szabadkártyásként negyeddöntőt vívhat Grand Slam-versenyen az open erában.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NYOLCADDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Cobolli (olasz, 9.)–De Minaur (ausztrál, 5.) 7:5, 7:6 (7–4), 6:3

Fery (brit)–Dimitrov (bolgár) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10–7)

Fritz (amerikai, 6.)–Bublik (kazah, 10.) 7:6 (7–1), 6:4, 6:4

Zverev (német, 2.)–Lehecka (cseh, 13.)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Sinner (olasz, 1.)–Struff (német)

Auger-Alissime (kanadai, 3.)–Djokovics (szerb, 7.)

Cobolli (olasz, 9.)–Fery (brit)

Fritz (amerikai, 6.)–Zverev (német, 2.)/Lehecka (cseh, 13.)