Nemzeti Sportrádió

Bejelentette visszavonulását Marozsán Dzsenifer

2026.07.07. 16:03
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Fotó: Getty Images
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női foci női futball Marozsán Dzsenifer
Befejezte labdarúgó-pályafutását a magyar származású, olimpiai bajnok német Marozsán Dzsenifer.

A 34 esztendős futballista kedden közösségi oldalán megosztott bejegyzéssel tudatta karrierje lezárását.

„Nagyon korán kezdődött, a labda volt az egyetlen dolog, ami boldoggá tett” – írta a sportághoz fűződő kapcsolatát képgalériával is felidéző Marozsán. – „Most itt az ideje búcsút mondani ennek a gyönyörű sportnak.”

A négyszeres magyar válogatott Marozsán János lánya 2007-ben az 1. FC Saarbrückennél kezdte felnőtt karrierjét, majd 2009-ben Frankfurtba igazolt. Kilenc évig volt a francia Olmypique Lyon futballistája, közben 2021-ben fél évig az egyesület amerikai partnerklubjánál, az OL Reignnél szerepelt kölcsönben. Tavaly nyáron igazolt a szaúdi ligában érdekelt al-Kvadszija együtteséhez. A Bajnokok Ligáját hatszor nyerte meg – 2019-ben betalált a budapesti Groupama Arénában rendezett fináléban –, nyolcszoros francia bajnok.

A német válogatottal 2013-ban Európa-bajnok, három esztendővel később Rio de Janeiróban olimpiai bajnok lett, 112 fellépése során 33 gólt szerzett. 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben Németország legjobb női labdarúgójának választották.

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