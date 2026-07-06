Szégyen, minden értelemben – brazil sajtóreakciók a válogatott kiesésére

„Könnyű mindent az edzőre kenni, de ezúttal őt kell okolnunk. Szerződtettük a futballtörténelem egyik legjobb trénerét, és bizony most őt kell kérdőre vonni. Hiszen neki van terve, nemde? Akkor ő a hibás, a stábjával együtt. Megértem, hogy mindenkinek megvan a saját meggyőződése, de bizony Neymart tettem volna kezdőbe. Ha ott lett volna az első félidőben, biztosan berúgja a büntetőt, és akkor másképp alakul az egész meccs” – reagált a Sportv szakértője, Felipe Melo, aki megízlelhette, milyen bűnbaknak lenni, 2010-ben ugyanis kiállították a Hollandia ellen 2–1-re elveszített világbajnoki negyeddöntőn.

„Brazília kiesett a 2026-os világbajnokságról. A Norvégia elleni vereségsorozat folytatódik, de ezúttal új arca van: Erlig Haaland két góljával tíz perc alatt megsemmisítette a brazil válogatottat. Nem tartott sokáig az álom” – jegyzi meg tárgyilagosan tudósítása elején a Globoesporte, amely megemlíti, hogy az arany-zöld mezeseknek sorozatban hatodszor sem sikerült nyerniük európai csapat ellen az egyenes kieséses szakaszban.

A Folha de Sao Paulo elemzője, Tim Vickery szerint dicstelen véget ért egy korszak a brazil labdarúgásban. „Legalább most már Brazília elkezdhet gondolkodni a Neymar nélküli jövőről” – jegyzi meg az angol szakértő.

„Szégyen, minden értelemben, amelyre legjellemzőbb egy olyan játékos beválogatása, aki három éve nem játszik a legmagasabb szinten!” – írja Lúcio De Castro, a Lance! újságírója, megjegyezve, hogy Neymar, miközben csapata vesztésre állt az utolsó percben, a gólja felett örvendezett, ami mutatja, milyen a korszellem manapság. A lap felmérést is végzett arról, ki a kiesés első számú okozója, az olvasók szerint Carlo Ancelotti felelős leginkább a búcsúért.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

BRAZÍLIA–NORVÉGIA 1–2 (0–0)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes (Éderson, 79.), Casemiro – Rayan (Danilo Santos, 67.), Martinelli (Neymar, 67.), Vinícius Júnior – Matheus Cunha (Endrick, 58.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 90+5.) – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: Neymar (90+10. – 11-esből), ill. Haaland (79., 90.)