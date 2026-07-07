Nemzeti Sportrádió

Két hely maradt kiadó a legjobb nyolc közé

R. D. P.R. D. P.
2026.07.07. 11:46
Címkék
foci vb 2026 nyolcaddöntő Egyiptom Kolumbia Svájc Argentína

 

foci vb 2026 nyolcaddöntő Egyiptom Kolumbia Svájc Argentína
Legfrissebb hírek

„Cristiano Ronaldo könnyek között vett búcsút a világbajnokságtól” – lapszemle a portugálok vb-búcsúja után

Foci vb 2026
14 perce

Itt a magyarázat, miért játszott lyukas cipőben a portugálok sztárja a vb-n

Foci vb 2026
30 perce

A Bola: Nem akarjuk „megölni”, de eljött az idő, hogy Cristiano Ronaldo félreálljon

Foci vb 2026
1 órája

Angol szurkolók segítettek, vízből mentettek ki egy hölgyet

Foci vb 2026
1 órája

Közösségi oldalán is odaszúrt az USA-nak és a FIFA-nak a belga válogatott

Foci vb 2026
1 órája

„Ő az elveszett ikertestvérem” – Haalandot utánozva robbant be a svéd modell

Foci vb 2026
2 órája

Stones ráijesztett Tuchelre az angolok ünneplése közben – videó

Foci vb 2026
2 órája

Cristiano Ronaldo kedvese meglepte Lionel Messi feleségét

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik