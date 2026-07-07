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Két hely maradt kiadó a legjobb nyolc közé
R. D. P.
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2026.07.07. 11:46
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Címkék
foci vb 2026
nyolcaddöntő
Egyiptom
Kolumbia
Svájc
Argentína
foci vb 2026
nyolcaddöntő
Egyiptom
Kolumbia
Svájc
Argentína
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