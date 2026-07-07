Motiválták az előzések, meg is nyerte a Bükki Hegyi Maratont

Izgalmas versenyen győzött a Bükki Hegyi Maratonon Sántha Norbert. A remek ultrafutó ezúttal maratoni távon mérette meg magát, és remek hajrájának köszönhetően először nyert ezen az eseményen. Mögötte másodikként a spanyol Martinez Sergio (03:56:42), harmadikként pedig Csépány Péter Rajmund (04:03:08) ért be a célba.

„Semmilyen célt nem tűztem ki magam elé előzetesen, csupán teljesíteni akartam a távot – mondta a Csupasportnak Sántha Norbert, aki 03:51:36-os idővel győzött a Bükki Hegyi Maratonon. – Pláne annak tükrében, hogy tudtam, Harsányi Tamás személyében lesz legalább egy nagyon erős ellenfelem a mezőnyben. Sajnos Tomi elesett, megsérült és fél távnál fel kellett adnia a versenyt, ezt követően pedig eljött az én időm. Szinte végig a harmadik helyen haladtam, a hajrában előztem meg Martinez Sergiót és Csépány Péter Rajmundot. Nagyszerűen éreztem magam, sikerült végig egyenletes tempóban futnom, aminek kifejezetten örültem. Ezúttal abszolút nem voltak kilengéseim, ahogy pedig sorra előzgettem a többieket, úgy lettem egyre magabiztosabb. Az előzések plusz motivációt jelentettek, s egyszer csak azt éreztem, hogy reális esélyem van a győzelemre. Aztán az élre kerültem, ekkor pedig bíztam benne, hogy már nem engedem ki a kezemből. Azonban nem mehettem biztosra, hiszem tudtam, hogy Martinez Sergio közel van hozzám, végig figyelnem kellett. A célba érkezéskor nagyon boldog voltam, alig akartam elhinni, hogy végre sikerült győznöm ezen a versenyen.”

Fotó: Bükki Hegyi Maraton

Sántha Norbert megkönnyebbült a Bükki Hegyi Maratonon aratott győzelem miatt, ugyanis korábban kétszer már közel volt hozzá, ám akkor lecsúszott az első helyről.

„Most harmadjára vettem részt a Bükki Hegyi Maratonon, s a korábbi két alkalommal elrontottam a taktikám. Akkor fél távig vezettem, majd elkezdett fogyni az erőm és visszaestem. Sajnos akkor elfutottam magam, ami visszaütött. Most viszont egyenletes tempóban haladtam végig, aminek meg is lett az eredménye. Boldog vagyok, hogy most meg tudtam csinálni.”

Sántha Norbert hozzátette, semmiféle nehézsége nem volt a versenyen, végig nagyszerűen érezte magát. A múlt hétvégén az UTT-n versenyzett, ahol a 130 kilométeres távon 13:31:22-es időeredménnyel a férfiak között a tizenkettedik helyen ért be a célba.

