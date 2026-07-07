Nemzeti Sportrádió

A legjobb nyolc közé jutás a Sótonyi-csapat célja a férfi kézilabda junior Eb-n

2026.07.07. 14:48
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Sótonyi László (Fotó: Árvai Károly)
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Sótonyi László férfi kézilabda junior junior Eb
A legjobb nyolc közé jutás a célja a magyar férfi junior kézilabda-válogatottnak a szerdán kezdődő romániai Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség honlapja kedden felidézte, hogy a csapat Gulyás István vezetésével két évvel ezelőtt bronzérmet szerzett az ifjúsági Európa-bajnokságon Montenegróban, tavaly pedig hetedik lett az egyiptomi ifjúsági világbajnokságon.

Sótonyi László szövetségi edző ősszel vette át a válogatottat, amely azóta tíz felkészülési mérkőzést játszott. A kontinenstorna csoportkörében Tordán és Kolozsváron lépnek pályára a mieink, sorrendben Csehország, Szlovénia és Lengyelország ellen.

„Kettős célunk van az Európa-bajnokságon: egyrészt a játékosokat szeretnénk felkészíteni azokra a helyzetekre, amelyekkel majd a felnőtt válogatottban is szembesülhetnek, és szeretnénk, hogy alkalmazni tudják a szükséges játékrendszert nehéz meccsszituációkban is” – emelte ki a verseny előtt Sótonyi.

Hozzátette: az Eb-n mindig a következő mérkőzést igyekeznek megnyerni, és a legjobb nyolc közé akarnak jutni.

„A felnőttek mezőnyéhez hasonlóan manapság már nagyon kiegyensúlyozott minden utánpótlásverseny is. Apróságok fognak dönteni a szoros meccseken, és remélem, ütőképesek leszünk” – jegyezte meg.

A magyar válogatott mérkőzései az F-csoportban
Szerda
Magyarország–Csehország, Torda, 18.30
Csütörtök
Magyarország–Szlovénia, Torda, 18.30
Szombat
Lengyelország–Magyarország, Kolozsvár, 18.30

A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Balogh Ádám (Ferencváros), Erdei Benedek (Balatonfüred), Várady-Szabó László (Veszprém)
Jobbszélsők: Szujó Zsombor (Budakalász), Kucsera Máté (Szeged)
Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok)
Irányítók: Apró Botond (Veszprém), Eklemovic Márkó (Győr), Pintér Koppány (Veszprém)
Beállók: Furka Márton (Szeged), Mészáros Máté (NEKA), Zakor Zalán (Győr)
Balátlövők: Fazekas Máté (Szeged), Gazsó Péter (NEKA), Vincze Péter (Szeged), Horváth-Garaba Ádám (Ferencváros)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (Veszprém), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklós)

 

Sótonyi László férfi kézilabda junior junior Eb
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