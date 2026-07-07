A legjobb nyolc közé jutás a Sótonyi-csapat célja a férfi kézilabda junior Eb-n

A magyar szövetség honlapja kedden felidézte, hogy a csapat Gulyás István vezetésével két évvel ezelőtt bronzérmet szerzett az ifjúsági Európa-bajnokságon Montenegróban, tavaly pedig hetedik lett az egyiptomi ifjúsági világbajnokságon.

Sótonyi László szövetségi edző ősszel vette át a válogatottat, amely azóta tíz felkészülési mérkőzést játszott. A kontinenstorna csoportkörében Tordán és Kolozsváron lépnek pályára a mieink, sorrendben Csehország, Szlovénia és Lengyelország ellen.

„Kettős célunk van az Európa-bajnokságon: egyrészt a játékosokat szeretnénk felkészíteni azokra a helyzetekre, amelyekkel majd a felnőtt válogatottban is szembesülhetnek, és szeretnénk, hogy alkalmazni tudják a szükséges játékrendszert nehéz meccsszituációkban is” – emelte ki a verseny előtt Sótonyi.

Hozzátette: az Eb-n mindig a következő mérkőzést igyekeznek megnyerni, és a legjobb nyolc közé akarnak jutni.

„A felnőttek mezőnyéhez hasonlóan manapság már nagyon kiegyensúlyozott minden utánpótlásverseny is. Apróságok fognak dönteni a szoros meccseken, és remélem, ütőképesek leszünk” – jegyezte meg.

A magyar válogatott mérkőzései az F-csoportban

Szerda

Magyarország–Csehország, Torda, 18.30

Csütörtök

Magyarország–Szlovénia, Torda, 18.30

Szombat

Lengyelország–Magyarország, Kolozsvár, 18.30

A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Balogh Ádám (Ferencváros), Erdei Benedek (Balatonfüred), Várady-Szabó László (Veszprém)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (Budakalász), Kucsera Máté (Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém), Eklemovic Márkó (Győr), Pintér Koppány (Veszprém)

Beállók: Furka Márton (Szeged), Mészáros Máté (NEKA), Zakor Zalán (Győr)

Balátlövők: Fazekas Máté (Szeged), Gazsó Péter (NEKA), Vincze Péter (Szeged), Horváth-Garaba Ádám (Ferencváros)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (Veszprém), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklós)