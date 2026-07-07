Sinner három szettben győzött, és elődöntős Wimbledonban

Két remekül szerváló teniszezőt láthattunk Jannik Sinner és Jan-Lennard Struff összecsapásán a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének első keddi negyeddöntőjének első játszmájában. A dél-tiroli és a német nem sok esélyt adott egymásnak a jó ritörnökre – Struff például első három adogatójátékát love game-mel hozta –, így 5:5-ig egyikőjüknek sem volt sansza a brékre. Ekkor viszont Sinner fogadóként is magasabb fokozatra kapcsolt, az első három pontot megnyerve három bréklabdához jutott, és harmadikra sikerült is megnyernie a játékot, s mivel ezt követően a saját szervagémjét hozta, övé lett az első szett.

A második felvonásban 1:1 után már óvatlanabbak voltak kissé a felek, így hamar jött egy gyors brékváltás, hogy aztán a „világ rendjét” helyreállítva eljussanak a rövidítésig. Itt megint Sinner összpontosított valamivel jobban, és egyetlen minibrékkel 7–4-re megnyerte a „szétlövést”, innentől kezdve arra kellett figyelnie, hogy minél hamarabb lezárja kettejük negyedik mérkőzését – az első három egyaránt az olaszé lett, még 2024-ben.

A harmadik szettben Sinnernek volt először – az ő szempontjából 2:1-nél – lehetősége ellenfele adogatójátékának elnyerésére, ám Struff hárította a bréklabdát, s ha nehezen is, de megnyerte a saját szemszögéből nézve stratégiai fontosságú gémet. Ezzel viszont annyira felbőszítette a vörös üstökű zsenit, hogy az nullára nyerte meg saját szerváját, majd 4:3-nál már nem kegyelmezett a világranglista 74. helyén álló németnek, és kihasználta második bréklabdáját. A dél-tirolinak a folytatásban már csak annyi dolga volt, hogy hozza az adogatógémjét: a feladatot sikerrel abszolválta, és bejutott az elődöntőbe, ahol Novak Djokoviccsal vagy Félix Auger-Aliassime-mel találkozik.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Struff (német) 7:5, 7:6 (7–4), 6:3