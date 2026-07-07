Férfi kézilabda Ek: a PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz

Az európai szövetség honlapjának keddi tájékoztatása szerint összesen 83 csapat szerepel majd a harmadik számú európai kupasorozatban. Az első forduló sorsolására egy hét múlva kerül sor, a párharcok első mérkőzéseit szeptember 12-13-án, a visszavágókat pedig egy héttel később játsszák.

A második kör sorsolásának dátuma egyelőre nem ismert, de az biztos, hogy az első meccseket október 17-18-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A PLER-en kívül akkor kapcsolódik be Máthé Dominik együttese, a címvédő északmacedón GRK Ohrid is.