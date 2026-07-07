Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Ek: a PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz

2026.07.07. 15:13
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Fotó: plerbudapest.hu
Címkék
férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-kupa PLER-Budapest
A PLER Budapest a 2. fordulóban csatlakozik a férfi kézilabda Európa-kupa mezőnyéhez.

Az európai szövetség honlapjának keddi tájékoztatása szerint összesen 83 csapat szerepel majd a harmadik számú európai kupasorozatban. Az első forduló sorsolására egy hét múlva kerül sor, a párharcok első mérkőzéseit szeptember 12-13-án, a visszavágókat pedig egy héttel később játsszák.

A második kör sorsolásának dátuma egyelőre nem ismert, de az biztos, hogy az első meccseket október 17-18-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A PLER-en kívül akkor kapcsolódik be Máthé Dominik együttese, a címvédő északmacedón GRK Ohrid is.

 

férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-kupa PLER-Budapest
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