Djokovics legyőzése után a címvédő Sinner lesz Zverev ellenfele a döntőben

Közös történelmük során 12. alkalommal csapott össze egymással a címvédő és világelső Jannik Sinner és a torna hetedik kiemeltje, a 25. egyéni Grand Slam-tornagyőzelmére hajtó szerb legenda, Novak Djokovics – legutóbb az idei Australian Open elődöntőjében Djokovics öt játszmában diadalmaskodott. Füvön negyedszer találkoztak – rendre Wimbledonban –, és harmadszor adtak egymásnak randevút a londoni GS-torna elődöntőjében, eddig mindketten egy-egy sikerrel. Mindamellett, hogy legutóbbi meccsüket a szerb klasszis nyerte, a megelőző öt összecsapásuk után Sinner örülhetett, s ennek a sorozatnak is köszönhetően összesítésben 6–5-re vezet.

A statisztikán túl persze a jelen is az olasz sikerét ígérte – feltéve, hogy sikerül elkerülnie, hogy úgy megcsapja őt a hőség, ahogy az a Roland Garros második fordulójában történt, amikor kétszettes plusz dupla brékelőnyből kapott ki Juan Manuel Cerúndolótól. Erre nem sok esély volt, tekintve, hogy a meccs kezdetekor Londonban 29 fokot mutattak a hőmérők, érzetre sem volt ennél több, és folyamatosan csökkent a hőmérséklet. Ráadásul kettejük közül a 39 éves Djokovics jóval több időt töltött a pályán, csupán Sztefanosz Cicipaszt győzte le három szettben, s összesen 20 játszma volt már a lábában, míg Sinner egyetlen ötszettes meccsel és hárommal kevesebb játszmával jutott el a legjobb négyig.

Ehhez képet az első játszmában az első négy játékban fej fej mellett haladtak a felek, az ötödik játékig a magabiztosan adogató két játékos csak egy-egy pontot veszített. Kettő kettő után viszont Djokovics adogatójátéka némiképp megbicsaklott és először kellett bréklabdát hárítania – ekkor még sikerrel megtette. A következő három adogatójátékban mindössze egyetlen fogadópontot láthatott a közönség, aztán ismét bréklabdáig jutott az olasz, mindjárt kettőig, és a másodikat már érvényesítette is, ami után kiszerválta az első játszmát – 6:4, negyven perc alatt.

A második felvonás hasonló forgatókönyv szerint alakult, ismét az ötödik játékban jöttek az első bréklabdák – és megint Sinner vehette volna el a szerb adogatását. Ekkor még nem járt sikerrel, ám a következő fogadójátékában már nem kegyelmezett, és brékelőnybe került, majd taktikusan nem hagyott esélyt Djokovicsnak arra, hogy visszajöjjön a szettbe. Újabb 6:4 Sinnernek, ezúttal 49 perc alatt.

A harmadik szettben aztán Sinner hamar szerette volna bevinni a döntő csapást, rögtön az első játékban négy bréklabdát harcolt ki, a negyediket meg is csinálta. Djokovicsnak aztán egy újabb bréklabda hárítása után először lett volna lehetősége elvenni 2:1-nél a dél-tiroli adogatását, de nem járt sikerrel, s mint később kiderült, több esélye nem is nyílt már erre. Sinner ugyanis a hátralévő játékokban módfelett ügyelt a saját adogatójátékaira, amit jelez, hogy Djokovics az utolsó három fogadójátékában mindössze két pontot szerzett, így pedig nem volt realitása annak, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe.

Ezzel Sinner pályafutása során hetedik alkalommal jutott egy Grand Slam-tornán döntőbe, s a tavalyi Australian Open fináléja után második alkalommal játszhat Zverev ellen a végső győzelemért – Melbourne-ben az olasz győzött három játszmában.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Novak Djokovics (szerb, 7.) 6:4, 6:4, 6:4

KORÁBBAN

Alexander Zverev (német, 2.)–Arthur Fery (brit) 7:6 (7–0), 6:2. 6:4