Nemzeti Sportrádió

Salvadori, lett duó nyerte a vegyes párost Wimbledonban

2026.07.09. 22:23
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Balról a két győztes, Marcelo Arévalo és Jelena Ostapenko, mellettük a két finalista, Storm Hunter és Marc Polmans (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Wimbledon 2026 Jelena Ostapenko Marcelo Arévalo
A Marcelo Arévalo, Jelena Ostapenko salvadori, lett duó nyerte meg a vegyes párosok döntőjét a wimbledoni teniszbajnokság csütörtöki játéknapján.

A második helyen kiemelt Ostapenkóék azt a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál kettőst győzték le három játszmában, kereken kétórás mérkőzésen, amely a Stollár Fanny, Mate Pavic magyar, horvát párost búcsúztatta az elődöntőben.

Arévalo párosban 2022-ben és 2024-ben is nyert a francia nyílt bajnokságon, de vegyes párosban pályafutása legjobb eredményét érte el Londonban. Ebben a műfajban eddig a 2021-es döntős szereplés volt számára a csúcs az amerikai nyílt bajnokságon.

Ostapenko 2017-ben egyesben megnyerte a Roland Garrost, párosban 2024-ben a US Opent, most pedig vegyes párosban is a csúcsra ért. Az úgynevezett boxed set korábban olyan legendás női játékosoknak jött össze, mint például Margaret Smith Court, Martina Navratilova, Doris Hart, Billie Jean King, Serena Williams, Venus Williams vagy Martina Hingis.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
VEGYES PÁROS, DÖNTŐ
Arévalo, Ostapenko (salvadori, lett, 2.)–Polmans, Hunter (ausztrálok) 4:6, 7:5, 6:2

 

Wimbledon Wimbledon 2026 Jelena Ostapenko Marcelo Arévalo
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