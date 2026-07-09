Wimbledon: Muchová az első döntős a hölgyeknél

Csak az idén már harmadszor találkozott egymással Coco Gauff és Karolina Muchová, s a cseh teniszezőnőnek eddig nem sok babér termett: az Australian Openen és Stuttgartban három, Miamiban két szettben diadalmaskodott az amerikai. Kettejük párharcában egyébként sem született még Muchová-siker, pedig 2023 augusztusa óta hétszer néztek egymással farkasszemet.

Az esélyek tehát egyértelműen a világranglistán is kicsivel előrébb álló Gauff mellett szóltak, mégis ő volt, akit oktattak az első játszmában – legalábbis az összpontosítás terén. Az amerikainak ugyan öt bréklabdája volt – több, mint Muchovának –, ám egyet sem tudott kihasználni belőlük, míg jóval összeszedettebben teniszező ellenfele négy lehetőségéből kettőt is, így 6:2-vel meg is nyerte a felvonást.

Gauff azonban közismerten nagy harcos, s a második etapra nagyon felpaprikázva jött ki. Muchová az első adogatójátékát még hozta, de ezt követően riválisa egyetlen bréklehetőséget sem adott neki, s noha a sajátjaival még mindig meglehetősen nagyvonalúan bánt, arra azért ügyelt, hogy a hatból kettőt megcsináljon, ez pedig pont elég volt neki arra, hogy 6:1-gyel övé legyen a szett.

A két homlokegyenest ellentétes játszma után az volt a legvalószínűbb, hogy a harmadikban mindkét fél jobban koncentrál majd. Ez így is lett, a cseh és az amerikai hölgy is kínosan vigyázott arra, nehogy brékhátrányba kerüljön – a kitűzött célt sikerült is elérniük. Jött a rövidítés, amely ugyanolyan óriási küzdelmet hozott, mint maga a szett: először Gauffnak volt meccslabdája, ám ő nem tudta kihasználni, sőt, mindkét szervájából ellenfele csinált pontot, akinek ha elsőre nem is, de másodikra meglett az 1 óra 22 percig tartó mérkőzés. Muchová mikor aratta volna első győzelmét riválisa ellen, ha nem a wimbledoni elődöntőben...

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Muchová (cseh, 10.)–Gauff (amerikai, 7.) 6:2, 1:6, 7:6 (12–10)