Piros Zsombor nyerte a brassói tenisztornát

A világranglista 169. helyén álló magyar játékos esélyesként várta a vasárnapi döntőt az ATP rangsorában 247. tengerentúli játékos ellen, de az első játszmában váratlanul hátrányba került. Smith egy brékkel 4:2-re elhúzott, innentől kezdve azonban már csak Piros nyert játékot, és 35 perc alatt előnybe került. A második szett mindössze egy bréket hozott, a 26 éves magyar teniszező 3:3-nál nyerte el ellenfele adogatójátékát és előnyét végig megőrizve lezárta a mérkőzést, amely 1 óra 18 percig tartott.

Piros Zsombor pályafutása tizedik challenger-trófeáját gyűjtötte be, idén – Lugano és Madrid után – a harmadikat.

ATP-CHALLENGERTORNA, BRASSÓ

Döntő

Piros Zsombor (2.)–Keegan Smith (amerikai) 6:4, 6:4