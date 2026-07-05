Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor nyerte a brassói tenisztornát

2026.07.05. 13:48
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Piros Zsombor salakon győzött Brassóban (Fotó: Kovács Péter)
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challengertorna Piros Zsombor tornagyőzelem Brassó
A második helyen kiemelt Piros Zsombor két játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smitht, ezzel megnyerte a 97 ezer dollár (nagyjából 30.1 millió forint) összdíjazású brassói salakpályás challenger tenisztornát.

A világranglista 169. helyén álló magyar játékos esélyesként várta a vasárnapi döntőt az ATP rangsorában 247. tengerentúli játékos ellen, de az első játszmában váratlanul hátrányba került. Smith egy brékkel 4:2-re elhúzott, innentől kezdve azonban már csak Piros nyert játékot, és 35 perc alatt előnybe került. A második szett mindössze egy bréket hozott, a 26 éves magyar teniszező 3:3-nál nyerte el ellenfele adogatójátékát és előnyét végig megőrizve lezárta a mérkőzést, amely 1 óra 18 percig tartott.

Piros Zsombor pályafutása tizedik challenger-trófeáját gyűjtötte be, idén – Lugano és Madrid után – a harmadikat.

ATP-CHALLENGERTORNA, BRASSÓ
Döntő
Piros Zsombor (2.)–Keegan Smith (amerikai) 6:4, 6:4

 

challengertorna Piros Zsombor tornagyőzelem Brassó
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