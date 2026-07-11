Szalai Fanni: Nehéz szavakat találni, nagyon élveztem ezt a versenyt

– Nem átlagos WTCS-debütálás egy 18 éves fiataltól a 9. hely, pláne nem egy olyan nehéz pályán, mint a hamburgi. Milyen érzés volt célba érni, ráadásul közvetlenül a mezőny egyik legjobbja, Jeanne Lehair mögött?

– Nehéz szavakat találni, mindig élvezem a versenyeket, de ebben az évben ez volt az, amit a legjobban szerettem. Kezdve már az úszástól, szerencsére nem volt nagy verekedés, úgyhogy jól indult a futam. Az első depózás is jól ment, a biciklin kicsit kockáztattam, Bianca Seregni és Lisa Tertsch két olyan triatlonos, akire felnézek, velük közösen próbálkoztam egy szökéssel. Az utolsó négy körben már együtt tekertünk a többiekkel, a második depózás is gyors volt, így elég jó pozícióban tudtam megkezdeni a futást.

– A mezőny legfiatalabbjaként abban sem vallott szégyent, sőt!

– Próbáltam nem őrült módjára elkezdeni a futást, mint ahogyan csomószor szoktam, tanulva a hibáimból, óvatosan indítottam. Jónak éreztem a mozgást, ezért amikor úgy éreztem, hogy annál a tempónál tudok jobbat, elkezdtem kockáztatni, próbáltam minél előrébb menni és olyan embereket találni, akik hasonló tempót diktálnak, mint amiben én is szeretnék futni. A végén igyekeztem sprintelni, a kis csoportból, amiben hajráztam, Lehair mögött másodikként értem célba. Nagyon jó érzés, hogy ilyen magas szintű versenyen ezt az eredményt el tudtam érni, hálás vagyok mindenkinek, aki segített benne.

– Még a „legendás” híd alatti alagút sem okozott gondot a vízben?

– Attól tényleg féltem, mert nincsenek kamerák, néha a versenyzők egymást püfölik a vízben. Szerencsére egészen kényelmes helyen tudtam mozogni, nem volt mellettem senki, nyugodtan mentem be a „barlangba”. Kicsit kapkodtam a levegőt, hogy úristen, egy barlangban vagyunk, de néhány másodperc alatt megnyugtattam magam, negyven másodperc alatt már túl is voltam rajta.

– Mit adott önnek ez az enyhén szólva is sikeres debütálás a legmagasabb szinten?

– Egy kis önbizalmat a futással kapcsolatban. Ez elég nagy futóverseny volt a végén, az érettségi után Csengtuban nem tudtam bebizonyítani, hogy nemcsak az úszás és a kerékpározás megy, hanem a futás is, most igen.

– Az önbizalom jól jön a vasárnapi mixváltó-vb előtt is. Milyen eredménnyel lennének elégedettek?

– A legjobb hatba jutás ugyanúgy reális lehet, mint tavaly. A csapat összes tagja jó formában van, mindent meg fogunk tenni, hogy sikerrel járjunk.