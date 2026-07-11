Nemzeti Sportrádió

Futamgyőzelem és negyedik hely Kiss Norbert szombati mérlege a gyorsasági kamion Eb-n

2026.07.11. 18:52
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kamion Kiss Norbert Nürburgring
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként végzett a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb idei harmadik állomásának szombati napján a Nürburgringen.

A 41 éves szombathelyi pilóta a pénteken rendezett időmérő edzésen megszerezte az első rajtkockát a szombati nyitóviadalra vonatkozóan, egyben folytatta remek sorozatát és az idény ötödik kvalifikációját is az élen zárta.

A szombat délelőtt rendezett első futamon Kiss a tőle megszokott módon egy jó rajttal biztosította, hogy elsőként fordulhasson el az első kanyarban, ezt követően pedig körről körre építette fel előnyét az üldözőkkel szemben, végül magabiztos sikert aratott, amellyel az Eb-pontverseny élén is növelte az előnyét.

A részben fordított rajtrácsos délutáni második viadalon aztán Kissnek a nyolcadik pozícióból kellett startolnia, s bár négy pozíciót sikerült javítania, a leintésig nem tudta megelőzni a harmadik helyet elfoglaló riválist, így ezúttal lecsúszott a dobogóról. Összetettbeli közvetlen ellenfelei ugyanakkor mögötte végeztek, így már 47 pontos előnnyel áll az élen.

A gyorsasági kamion Eb németországi fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, majd a hétvége harmadik és negyedik futamával folytatódik a Nürburgringen.

 

kamion Kiss Norbert Nürburgring
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