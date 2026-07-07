Wimbledon: Gauff és Muchová először jutott be a női egyes elődöntőjébe

Jessica Pegula megnyerte az első játszmát Coco Gauff ellen, és a második elején is voltak bréklabdái, de ellenfele – amúgy jó barátnője – hárította azokat, és hozta a szettet. A harmadik játszmában összejött a brék Pegulának (3:3), de a következő három gém – és velük a mérkőzés – az ellenfeléé lett.

A sorozatban a negyedik háromjátszmás meccsét megnyerő Gauff először jutott be az elődöntőbe Wimbledonban, és az 1 óra 48 perces csata végén elmondhatta magáról: immár ő is bekerült abba a szűk társaságba, amelyben azok az aktív teniszezőnők vannak, akik mind a négy Grand Slam-versenyen eljutottak legalább az elődöntőig (a többiek: Venus Williams, Serena Williams, Karolína Plísková, Arina Szabalenka, Iga Swiatek).

Ugyancsak először jutott be a legjobb négy közé az angol bajnokságon Karolína Muchová, és ő is csatlakozott a fent említett elit társasághoz: a cseh teniszező két szoros játszmában győzte le Oszaka Naomit, aki a másodikban bokafájdalmai miatt orvosi segítséget kért. Oszakának ez volt az első negyeddöntője Wimbledonban.

Gauff és Muchová egymás ellen játszik az elődöntőben, azaz egyiküket a fináléban is látjuk majd.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Gauff (amerikai, 7.)–Pegula (amerikai, 4.) 4:6, 6:3, 6:3

Muchová (cseh, 10.)–Oszaka (japán, 14.) 7:6 (7–4), 6:4

Szerdán játsszák

Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga, 25.)

Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.)