Wimbledon: Stollár Fanny nem jutott döntőbe vegyes párosban

Stollárék a meccs elején két elveszített adogatójátékkal 4:0-s hátrányba kerültek a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál duóval szemben, ám bravúrral visszajöttek 4:4-re, majd rövidítésben veszítették el háromnegyed óra alatt az első játszmát.

Polmansék a másodikban is brékkel kezdtek, így Stollárék futottak az eredmény után. Aztán hiába volt négy labdájuk a 4:4-hez, az ausztrálok elhárították a veszélyt, és újabb brékkel lezárták a 79 perces mecset.

Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad három órával korábban a negyeddöntőben búcsúzott női párosban.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

VEGYES PÁROS, ELŐDÖNTŐ

Polmans, Hunter (ausztrál)–Pavic, Stollár (horvát, magyar) 7:6 (7–5), 6:3