Wimbledon: Stollár Fanny nem jutott döntőbe vegyes párosban

Stollár Fanny és Mate Pavic két játszmában kikapott a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros küzdelmeinek elődöntőjében.
Stollárék a meccs elején két elveszített adogatójátékkal 4:0-s hátrányba kerültek a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál duóval szemben, ám bravúrral visszajöttek 4:4-re, majd rövidítésben veszítették el háromnegyed óra alatt az első játszmát.
Polmansék a másodikban is brékkel kezdtek, így Stollárék futottak az eredmény után. Aztán hiába volt négy labdájuk a 4:4-hez, az ausztrálok elhárították a veszélyt, és újabb brékkel lezárták a 79 perces mecset.
Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad három órával korábban a negyeddöntőben búcsúzott női párosban.
WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
VEGYES PÁROS, ELŐDÖNTŐ
Polmans, Hunter (ausztrál)–Pavic, Stollár (horvát, magyar) 7:6 (7–5), 6:3
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