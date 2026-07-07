Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Stollár Fanny nem jutott döntőbe vegyes párosban

2026.07.07. 19:01
Stollár Fanny vegyes párosban is búcsúzott (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Mate Pavic Stollár Fanny
Stollár Fanny és Mate Pavic két játszmában kikapott a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros küzdelmeinek elődöntőjében.

Stollárék a meccs elején két elveszített adogatójátékkal 4:0-s hátrányba kerültek a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál duóval szemben, ám bravúrral visszajöttek 4:4-re, majd rövidítésben veszítették el háromnegyed óra alatt az első játszmát.

Polmansék a másodikban is brékkel kezdtek, így Stollárék futottak az eredmény után. Aztán hiába volt négy labdájuk a 4:4-hez, az ausztrálok elhárították a veszélyt, és újabb brékkel lezárták a 79 perces mecset.

Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad három órával korábban a negyeddöntőben búcsúzott női párosban.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
VEGYES PÁROS, ELŐDÖNTŐ
Polmans, Hunter (ausztrál)–Pavic, Stollár (horvát, magyar) 7:6 (7–5), 6:3

 

Wimbledon Mate Pavic Stollár Fanny
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