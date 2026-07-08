Nemzeti Sportrádió

Stollár Fanny: Most még csalódott vagyok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.08. 09:57
null
Stollár Fanny (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
Wimbledon női páros vegyes páros Stollár Fanny
Stollár Fanny egyelőre főként csalódottságot érez amiatt, hogy kedden női párosban és vegyes párosban is búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól.

A magyar játékos előbb 6:3, 6:3-ra kikapott az amerikai Asia Muhammad oldalán a női páros negyeddöntőjében az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsendtől és cseh Katerina Siniakovától, majd néhány órával később 7:6 (7-5), 6:3-ra alulmaradt a horvát Mate Paviccal a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál duóval szemben a vegyes páros elődöntőjében.

„Volt néhány pont a női párosban, amikor alakulhatott volna máshogy a mérkőzés – nyilatkozta a magyar szövetség közösségi oldalán Stollár Fanny. – Az ellenfél azonban nem adott esélyt arra, hogy játékba jöjjünk, ezzel együtt csak egy bréken múlt az első szett. Vegyes párosban aztán már több esélyünk volt még a 0:4-es kezdés ellenére is, de a fontos helyzetekben az ausztrálok úgy játszottak, hogy le a kalappal előttük. Az első szett egy ponton múlt, mivel a rövidítésben 5–5-nél a párom szervájából Storm egy nyerő fogadást ütött.”

A 27 éves teniszező közölte, az utóbbi hetekben sok meccs van benne, itt-ott kezdi feladni a teste, ezért volt kedden bekötözve a combja.

„Most még csalódott vagyok, de összességében ez egy jó Wimbledon volt. A folytatásban pár hét kikapcsolódás következik az amerikai túra előtt” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Wimbledon: Stollár Fanny nem jutott döntőbe vegyes párosban

A magyar teniszezőt és horvát párostársát egy ausztrál duó győzte le.

Wimbledon: Stollárék nem bírtak az első kiemelttel a negyeddöntőben

Katerina Siniakovának és Taylor Townsendnek játszmánként egy-egy brék is elég volt Stollár Fanny és Asia Muhammad ellen.

 

Wimbledon női páros vegyes páros Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Novak Djokovics maratoni csatában harcolta ki a wimbledoni elődöntőt

Tenisz
11 órája

Wimbledon: Gauff és Muchová először jutott be a női egyes elődöntőjébe

Tenisz
15 órája

Wimbledon: Stollár Fanny nem jutott döntőbe vegyes párosban

Tenisz
16 órája

Wimbledon: Stollárék nem bírtak az első kiemelttel a negyeddöntőben

Tenisz
19 órája

Stollár Fanny: Most már elhiszem, hogy Grand Slam-elődöntős vagyok

Tenisz
Tegnap, 10:50

Történelmet írt a nyolc közé jutással a szabadkártyás brit teniszező Wimbledonban

Tenisz
2026.07.06. 21:57

Wimbledon: Stollár Fannyék legyőzték a hatodik kiemeltet, bejutottak az elődöntőbe vegyes párosban

Tenisz
2026.07.06. 20:36

Wimbledon: ukrán siker a női torna első hétfői meccsén, cseh győzelem az utolsón

Tenisz
2026.07.06. 19:30
Ezek is érdekelhetik