Stollár Fanny: Most még csalódott vagyok

A magyar játékos előbb 6:3, 6:3-ra kikapott az amerikai Asia Muhammad oldalán a női páros negyeddöntőjében az első helyen kiemelt amerikai Taylor Townsendtől és cseh Katerina Siniakovától, majd néhány órával később 7:6 (7-5), 6:3-ra alulmaradt a horvát Mate Paviccal a Marc Polmans, Storm Hunter ausztrál duóval szemben a vegyes páros elődöntőjében.

„Volt néhány pont a női párosban, amikor alakulhatott volna máshogy a mérkőzés – nyilatkozta a magyar szövetség közösségi oldalán Stollár Fanny. – Az ellenfél azonban nem adott esélyt arra, hogy játékba jöjjünk, ezzel együtt csak egy bréken múlt az első szett. Vegyes párosban aztán már több esélyünk volt még a 0:4-es kezdés ellenére is, de a fontos helyzetekben az ausztrálok úgy játszottak, hogy le a kalappal előttük. Az első szett egy ponton múlt, mivel a rövidítésben 5–5-nél a párom szervájából Storm egy nyerő fogadást ütött.”

A 27 éves teniszező közölte, az utóbbi hetekben sok meccs van benne, itt-ott kezdi feladni a teste, ezért volt kedden bekötözve a combja.

„Most még csalódott vagyok, de összességében ez egy jó Wimbledon volt. A folytatásban pár hét kikapcsolódás következik az amerikai túra előtt” – tette hozzá.