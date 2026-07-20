Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: újabb sorsolás az El és a Kl selejtezőjében

I. SZ.I. SZ.
2026.07.20. 02:50
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A labdarúgó-világbajnokság véget ért, a Tour de France-on szünnapot tartanak, így aki élőben szeretne sporteseményt nézni valamelyik magyar sportcsatornán, annak meg kell elégednie a délutáni lóversennyel és az esti dartsszal a Sport Tv-n. Ezeken kívül kisorsolják az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulóját, illetve Bondár Anna Hamburgban teniszezik.

JÚLIUS 20., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a selejtező 3. körének sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA
13.00: a selejtező 3. fordulójának sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA
14.00: a selejtező 3. fordulójának sorsolása, Nyon

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4)

DARTS
PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)
Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1106 (Tv: Sport2)

TENISZ
 ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel
WTA 250-es torna, Hamburg
Benne 17.00 körül: Bondár Anna–Ucsimija (japán)
WTA 250-es torna, Prága

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vb-összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Napi sportesemények
  10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: száguldás a 2026-os Formula–1-es Magyar Nagydíj felé
12.00: Bajnokok, Herczeg András, műsorvezető: Kreisz Bálint
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 50 éves lett Kásás Tamás
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, L. Pap István
17.00: Izgalmas hétvége áll a birkózók mögött – Deák Zsigmondot kérdezzük
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó-vb legjei a hazai játékosok, edzők szemével
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: A VAR-rendszer kulisszatitkai, sztorik, érdekességek, interjú a labdarúgó-vb-n dolgozó Horváth Dominikkal
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre.  A Hét hősei rovat
21.00: Sportolók slágerlistája, Gergely István beszélgetése a ma 50 éves Kásás Tamással (ismétlés)
22.30: Sportvilág Tóth Bélával

 

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