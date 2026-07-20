Hétfői sportműsor: újabb sorsolás az El és a Kl selejtezőjében

A labdarúgó-világbajnokság véget ért, a Tour de France-on szünnapot tartanak, így aki élőben szeretne sporteseményt nézni valamelyik magyar sportcsatornán, annak meg kell elégednie a délutáni lóversennyel és az esti dartsszal a Sport Tv-n. Ezeken kívül kisorsolják az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulóját, illetve Bondár Anna Hamburgban teniszezik.

JÚLIUS 20., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a selejtező 3. körének sorsolása, Nyon EURÓPA-LIGA

13.00: a selejtező 3. fordulójának sorsolása, Nyon KONFERENCIALIGA

14.00: a selejtező 3. fordulójának sorsolása, Nyon TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4) DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1106 (Tv: Sport2) TENISZ

ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel

WTA 250-es torna, Hamburg

Benne 17.00 körül: Bondár Anna–Ucsimija (japán)

WTA 250-es torna, Prága A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vb-összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: száguldás a 2026-os Formula–1-es Magyar Nagydíj felé

12.00: Bajnokok, Herczeg András, műsorvezető: Kreisz Bálint

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 50 éves lett Kásás Tamás

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Göbölyös Gábor, L. Pap István

17.00: Izgalmas hétvége áll a birkózók mögött – Deák Zsigmondot kérdezzük

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A labdarúgó-vb legjei a hazai játékosok, edzők szemével

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: A VAR-rendszer kulisszatitkai, sztorik, érdekességek, interjú a labdarúgó-vb-n dolgozó Horváth Dominikkal

19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

21.00: Sportolók slágerlistája, Gergely István beszélgetése a ma 50 éves Kásás Tamással (ismétlés)

22.30: Sportvilág Tóth Bélával