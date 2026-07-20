Sajtóvisszhang: Csodálatos Spanyolország, csúnya Argentína, gyenge Messi – jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak

Nagy-Britannia



Daily Mail: „Szívszorító pillanatok Lionel Messi számára: csapata elveszítette a trófeát."



The Sun: „ New York-i tündérmese. Ferran Torres hosszabbításban szerzett gólja összetörte Messi és társai szívét, miután Fernández ostoba módon piros lapot kapott. Hála a futball isteneinek! Köszönjük, Ferran Torres és Spanyolország! Köszönjük, és jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak! Argentína megfizetett azért, amiért utcai verekedéssé próbált változtatni egy futballmérkőzést.”

The Guardian: „A domináns Spanyolország nyeri a világbajnokságot, miután egy hosszabbításban szerzett gól letaszítja a trónról a tíz emberre fogyatkozó argentin csapatot.”

The Telegraph: „Spanyolország világbajnok: a futball diadala az argentinok bűntettei felett. Hosszabbításra volt szükség, de hála Istennek, a sport győzedelmeskedett! Spanyolország a világbajnok, és ezzel a futball is gazdagodott. Messi és Argentína semmit sem érdemelt, hiszen semmit sem értek el: ők lettek az első vb-döntősök, akik a rendes játékidőben egyetlen kapura lövést sem jegyeztek. Semmi más, csak szabálytalanság szabálytalanság hátán. Csúnya, lehangoló antifutballvolt. És Argentína megkapta, amit érdemelt.”

Németország

Kicker: „Ferran Torres megérdemelten koronázta világbajnokká Spanyolországot, amely története során másodszor lett világbajnok. A spanyoloknak sokáig türelmesen kellett várniuk, minden statisztikában vezettek, mire a hosszabbításban megérdemelten gólt is szereztek. A tíz emberre fogyatkozó albiceleste pedig már nem találta a visszautat.”

Bild: „Spanyolország a világbajnok! A végső thriller a 106. percben dőlt el – a gyenge Messi kikapott. Spanyolország sokáig támadott, aminek hosszú idő után meg is lett a jutalma. A második döntőjében megszerezte a második világbajnoki címét.”

Franciaország

L’Équipe: „ Az új királyok. Spanyolország uralta azt az argentin csapatot, amely a 117. percig egyetlen kapura lövést sem tudott felmutatni. Két évvel az Európa-bajnoki cím után a La Roja megerősítette státuszát a világ legjobb csapataként. Spanyolország dominált egy csalódást keltő, széteső mérkőzésen egy alig felismerhető, teljesen ötlettelen argentin csapattal szemben.”



Le Parisien: „ A világ a lábaik előtt hever. Ezek a spanyolok – akik olyan ügyesen járatják a labdát, hogy az őrületbe kergetik ellenfeleiket – a magasba emelhetik a világbajnoki trófeát. Tizenhat évvel 2010 után Spanyolország újabb világbajnoki címet szerez – a másodikat a története során.”

Egyesült Államok

The Athletic: „ A csereként beálló Ferran Torres lett a hős. Gólja összetörte Argentína szívét, és megakadályozta Lionel Messit és csapatát abban, hogy egymást követő két világbajnokságot nyerjen. A 39 éves Messi a torna legkevésbé meghatározó játékát nyújtotta: az első 15 percben mindössze egyszer ért labdához – éppen a kezdőrúgásnál. A mérkőzés akadozó ritmusát tovább rontotta a 27 perces félidei show-műsor."

Olaszország

La Gazzetta dello Sport: „Spanyolország. Elkerülhetetlenül Spanyolország. Megmásíthatatlanul Spanyolország. Csak Spanyolország nyerhette meg ezt a döntőt. Ha Argentína győzött volna, az sértés lett volna a labdarúgással szemben. Gyönyörű diadal, amelyet csak az ellenfél rontott el azzal, hogy úgy döntött: nem is akar játszani. Csodálatos Spanyolország, csúnya Argentína.”

Corriere della Sera: „Spanyolország a világ tetején, Trump szeme láttára. Argentína keményen küzdött, aztán összeomlott a fal. A győzelem a perzselő nap és az argentin provokációk által fűtött mérkőzés csúcspontja volt. Argentínából kifogytak az ötletek és az energia a döntőig vezető hosszú út során. Messi utolsó tánca lassú, ritmustalan előadássá silányult.”