Nemzeti Sportrádió

Sajtóvisszhang: Csodálatos Spanyolország, csúnya Argentína, gyenge Messi – jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak

P. K./MTIP. K./MTI
2026.07.20. 08:06
null
„Sajnos teljesen megérdemelt Messi-vég" – a bild.de címlapján
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 sajtóvisszhang Argentína Spanyolország
Lássuk a nemzetközi főcímeket, beszámolókat a spanyol sikerrel végződő labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjét követően!

 

 Nagy-Britannia 


Daily Mail: „Szívszorító pillanatok Lionel Messi számára: csapata elveszítette a trófeát." 

The Sun: „ New York-i tündérmese. Ferran Torres hosszabbításban szerzett gólja összetörte Messi és társai szívét, miután Fernández ostoba módon piros lapot kapott. Hála a futball isteneinek! Köszönjük, Ferran Torres és Spanyolország! Köszönjük, és jó éjszakát a Buenos Aires-i huligánoknak! Argentína megfizetett azért, amiért utcai verekedéssé próbált változtatni egy futballmérkőzést.”

The Guardian: „A domináns Spanyolország nyeri a világbajnokságot, miután egy hosszabbításban szerzett gól letaszítja a trónról a tíz emberre fogyatkozó argentin csapatot.”

The Telegraph: „Spanyolország világbajnok: a futball diadala az argentinok bűntettei felett. Hosszabbításra volt szükség, de hála Istennek, a sport győzedelmeskedett! Spanyolország a világbajnok, és ezzel a futball is gazdagodott. Messi és Argentína semmit sem érdemelt, hiszen semmit sem értek el: ők lettek az első vb-döntősök, akik a rendes játékidőben egyetlen kapura lövést sem jegyeztek. Semmi más, csak szabálytalanság szabálytalanság hátán. Csúnya, lehangoló antifutballvolt. És Argentína megkapta, amit érdemelt.”

 Németország 

Kicker: „Ferran Torres megérdemelten koronázta világbajnokká Spanyolországot, amely története során másodszor lett világbajnok. A spanyoloknak sokáig türelmesen kellett várniuk, minden statisztikában vezettek, mire a hosszabbításban megérdemelten gólt is szereztek. A tíz emberre fogyatkozó albiceleste pedig már nem találta a visszautat.”

Bild: „Spanyolország a világbajnok! A végső thriller a 106. percben dőlt el – a gyenge Messi kikapott. Spanyolország sokáig támadott, aminek hosszú idő után meg is lett a jutalma. A második döntőjében megszerezte a második világbajnoki címét.”

 Franciaország 

L’Équipe: „ Az új királyok. Spanyolország uralta azt az argentin csapatot, amely a 117. percig egyetlen kapura lövést sem tudott felmutatni. Két évvel az Európa-bajnoki cím után a La Roja megerősítette státuszát a világ legjobb csapataként. Spanyolország dominált egy csalódást keltő, széteső mérkőzésen egy alig felismerhető, teljesen ötlettelen argentin csapattal szemben.” 

Le Parisien: „ A világ a lábaik előtt hever. Ezek a spanyolok – akik olyan ügyesen járatják a labdát, hogy az őrületbe kergetik ellenfeleiket – a magasba emelhetik a világbajnoki trófeát. Tizenhat évvel 2010 után Spanyolország újabb világbajnoki címet szerez – a másodikat a története során.”

 Egyesült Államok 

The Athletic: „ A csereként beálló Ferran Torres lett a hős. Gólja összetörte Argentína szívét, és megakadályozta Lionel Messit és csapatát abban, hogy egymást követő két világbajnokságot nyerjen. A 39 éves Messi a torna legkevésbé meghatározó játékát nyújtotta: az első 15 percben mindössze egyszer ért labdához – éppen a kezdőrúgásnál. A mérkőzés akadozó ritmusát tovább rontotta a 27 perces félidei show-műsor."

 Olaszország 

La Gazzetta dello Sport: „Spanyolország. Elkerülhetetlenül Spanyolország. Megmásíthatatlanul Spanyolország. Csak Spanyolország nyerhette meg ezt a döntőt. Ha Argentína győzött volna, az sértés lett volna a labdarúgással szemben. Gyönyörű diadal, amelyet csak az ellenfél rontott el azzal, hogy úgy döntött: nem is akar játszani. Csodálatos Spanyolország, csúnya Argentína.”

Corriere della Sera: „Spanyolország a világ tetején, Trump szeme láttára. Argentína keményen küzdött, aztán összeomlott a fal. A győzelem a perzselő nap és az argentin provokációk által fűtött mérkőzés csúcspontja volt. Argentínából kifogytak az ötletek és az energia a döntőig vezető hosszú út során. Messi utolsó tánca lassú, ritmustalan előadássá silányult.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–ARGENTÍNA 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte (E. García, 99.), Cucurella – Rodri (Zubimendi, 99.), Fabián Ruiz (Pedri, 62.) – Yamal, Olmo (Merino, 75.), Baena (N. Williams, 75.) – Oyarzabal (Ferran Torres, 62.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, 58.), Romero (Medina, 70.), Lisandro Martínez (Otamendi, 44.), Tagliafico – De Paul (G. Simeone, 70.), A. Mac Allister, E. Fernández, N. González (Paredes, a szünetben) – Messi, J. Álvarez (Senesi, 102.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerző: Ferran Torres (106.)
Kiállítva: E. Fernández (90+3.), Paredes (a lefújás után)

ONLIVE SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

Foci vb 2026
9 órája

Ferran eldöntötte a hosszabbításban: Argentínát legyőzve másodszor világbajnok Spanyolország

Messiék semmit sem tudtak kezdeni a spanyol védelemmel, a rendes játékidőben lövésig sem jutottak el, majd Enzo Fernández kiállítása eldöntötte a finálét.

 

 

foci vb 2026 vb 2026 sajtóvisszhang Argentína Spanyolország
Legfrissebb hírek

Vb 2026: kisebb rendbontás Buenos Airesben

Foci vb 2026
3 perce

„Egész héten a bírók miatt sírtatok” – Otamendi beszólt Rodrinak a vb-döntő után

Foci vb 2026
6 perce

Amerikai pite: Spanyolország a világ tetején, úton egy futballdinasztia felé – vb-kibeszélő, döntő

Foci vb 2026
1 órája

Rodri tökéletes forgatókönyvről beszélt a vb-döntő után

Foci vb 2026
2 órája

Aranyos pillanatok a döntő után: Yamal együtt ünnepelt a vb alatt sztárrá váló öccsével

Foci vb 2026
6 órája

Messi könnyek között beszélt a döntő után

Foci vb 2026
7 órája

Elképesztő névsorhoz csatlakozott Rodri, aki immár vb-t, Eb-t, BL-t és Aranylabdát is nyert

Foci vb 2026
7 órája

Cucurella eltakarta a száját, Messi azonnal piros lapot reklamált

Foci vb 2026
8 órája