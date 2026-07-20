A spanyolok csapatkapitánya, Rodri kapta meg a világbajnokság Aranylabdáját

A spanyolok további díjakat is besöpörtek: a torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simón lett.

Korábban beszámoltunk róla, a gólkirály Kylian Mbappé lett 10 góllal.

Mint ismert, a döntőben Spanyolország hosszabbítást követően 1–0-ra legyőzte Argentínát.