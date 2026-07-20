Nemzeti Sportrádió

A spanyolok csapatkapitánya, Rodri kapta meg a világbajnokság Aranylabdáját

K. Zs.K. Zs.
2026.07.20. 00:37
A három spanyol díjazott (balról): Pau Cubarsí, Rodri és Unai Simón (Fotó: Getty Images)
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Az aranyérmes spanyol válogatott csapatkapitányát, Rodrit választották választották meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának, aranylabdásának.

A spanyolok további díjakat is besöpörtek: a torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simón lett.

Korábban beszámoltunk róla, a gólkirály Kylian Mbappé lett 10 góllal.

Mint ismert, a döntőben Spanyolország hosszabbítást követően 1–0-ra legyőzte Argentínát.

 

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