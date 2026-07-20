Heti program: rajt a labdarúgó NB I-ben, magyar csapatok a nemzetközi kupákban, F1-es Magyar Nagydíj
JÚLIUS 20., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon
EURÓPA-LIGA
13.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon
KONFERENCIALIGA
14.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4)
DARTS
PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)
Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1106 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel
WTA 250-es torna, Hamburg
Benne 17.00 körül: Bondár Anna–Ucsimija (japán)
WTA 250-es torna, Prága
JÚLIUS 21., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)
18.00: Sabah (azeri)–KuPS (finn)
18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)
18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)
19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)
20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)
20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)
20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)
20.45: KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)
21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC, Bissen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
16.00: Tipos P-T-S Meeting, ezüst kategóriás verseny, Besztercebánya
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
16. szakasz, Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains, 26.1 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)
JÚLIUS 22., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)
21.00: Egnatia (albán)–Celje (szlován)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
17. szakasz, Chambéry–Voiron, 174 km
KÉZILABDA
11.30: A férfi klubvilágbajnokság csoportkörének sorsolása, Bázel
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Férfi tőr, női párbajtőr selejtező
VÍZILABDA
Női világkupa, szuperdöntő, Sydney
Negyeddöntő
12.15: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár)
19.00: Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)
19.00: Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög)
19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)
20.00: Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)
20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC, Enschede (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi)
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés (magyar érdekeltségű párharcok)
18.00: Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény), Debrecen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög), Paks (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
VIII. Németh Pál Memorial
A nemzetközi szövetség ezüst kategóriás dobóversenye, Szombathely
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
18. szakasz, Voiron–Orcieres Merlette, 185.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Női kard, férfi párbajtőr selejtező
VÍZILABDA
Férfi világkupa, szuperdöntő, Sydney
Negyeddöntő
12.15: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
JÚLIUS 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
20.00: Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
Magyar Nagydíj, Hungaroring
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Női tőr, férfi kard selejtező
VÍZILABDA
Világkupa, szuperdöntő, Sydney
JÚLIUS 25., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
1. FORDULÓ
17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
NB III
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza II–DVTK II
17.30: Gödöllő–SBTC
17.30: DVSC II–Hajdúnánás
17.30: Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: ZTE II–Veszprém
17.30: Bicske–Puskás Akadémia II
17.30: Mosonmagyaróvár–Sárisáp
17.30: Pápa–Király SE
17.30: Komárom–Szentlőrinc
19.00: Dorog–Balatonalmádi
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest II–BKV Előre
16.00: Szegedi VSE–Vasas II
17.30: III. Kerületi TVE–Csepel
17.30: Gyula–Hódmezővásárhely
17.30: Szolnok–Sándorfalva
DÉLNYUGATI CSOPORT
15.00: FTC II–Dunaújváros
17.30: Kaposvár–Siófok
17.30: Iváncsa–Szekszárd
17.30: Érd–Budaörs
19.00: PMFC–Dunaharaszti
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
1. nap
FORMULA–1
Magyar Nagydíj, Hungaroring
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged
9.30: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
20. szakasz, Le Bourg-d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 6. állomás, London
14.30: női verseny
16.15: férfi verseny
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Férfi tőr, női párbajtőr 64-es tábla
VÍZILABDA
Világkupa, szuperdöntő, Sydney
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
1. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
1. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda II–Mátészalka
17.00: Tarpa–Füzesabony
17.30: Tiszafüred–DEAC
17.30: Cigánd–Eger
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO FC II–Tatabánya
18.00: Haladás–Sopron
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest II–BKV Előre
11.00: Kispest-Honvéd II–Békéscsaba
17.30: ESMTK–Monor
17.30: Dabas–Szeged-Csanád GA II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK II–Budafok
17.30: PEAC–Sárbogárd
17.30: Majos–Paks II
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
2. nap
FORMULA–1
Magyar Nagydíj, Hungaroring
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged
9.20: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
21. szakasz, Thoiry–Párizs, Champs-Élysées, 133 km (Tv: Eurosport1)
VÍVÁS
Világbajnokság, Hongkong
Női kard, férfi párbajtőr 64-es tábla
VÍZILABDA
Világkupa, szuperdöntő, Sydney