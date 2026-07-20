Heti program: rajt a labdarúgó NB I-ben, magyar csapatok a nemzetközi kupákban, F1-es Magyar Nagydíj

JÚLIUS 20., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon

EURÓPA-LIGA

13.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon

KONFERENCIALIGA

14.00: A selejtező 3. körének sorsolása, Nyon

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

1.00: NASCAR Cup Series, North Wilkesboro (Tv: Arena4)

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót)

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1106 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-es tornák, Estoril, Kitzbühel

WTA 250-es torna, Hamburg

Benne 17.00 körül: Bondár Anna–Ucsimija (japán)

WTA 250-es torna, Prága

JÚLIUS 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Mjällby (svéd)–Lincoln (gibraltári)

18.00: Sabah (azeri)–KuPS (finn)

18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Shamrock Rovers (ír)

18.00: Iberia Tbiliszi (grúz)–Slovan (szlovák)

19.00: Aarhus GF (dán)–Lech Poznan (lengyel)

20.00: Thun (svájci)–Dinamo Zagreb (horvát)

20.00: Fenerbahce (török)–Górnik Zabrze (lengyel)

20.30: Sturm Graz (osztrák)–Hearts (skót)

20.45: KÍ (feröeri)–Zalgiris Kaunas (litván)

21.00: Larne (északír)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–ETO FC, Bissen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

16.00: Tipos P-T-S Meeting, ezüst kategóriás verseny, Besztercebánya

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

16. szakasz, Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains, 26.1 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

JÚLIUS 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

19.00: Omonia (ciprusi)–Kairat Almati (kazah)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Egnatia (albán)–Celje (szlován)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

17. szakasz, Chambéry–Voiron, 174 km

KÉZILABDA

11.30: A férfi klubvilágbajnokság csoportkörének sorsolása, Bázel

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Férfi tőr, női párbajtőr selejtező

VÍZILABDA

Női világkupa, szuperdöntő, Sydney

Negyeddöntő

12.15: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár)

19.00: Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga)

19.00: Tromsö (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)

19.00: Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög)

19.00: Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)

20.00: Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)

20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC, Enschede (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi)

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés (magyar érdekeltségű párharcok)

18.00: Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény), Debrecen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Panathinaikosz (görög), Paks (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

VIII. Németh Pál Memorial

A nemzetközi szövetség ezüst kategóriás dobóversenye, Szombathely

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

18. szakasz, Voiron–Orcieres Merlette, 185.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Női kard, férfi párbajtőr selejtező

VÍZILABDA

Férfi világkupa, szuperdöntő, Sydney

Negyeddöntő

12.15: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

JÚLIUS 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Női tőr, férfi kard selejtező

VÍZILABDA

Világkupa, szuperdöntő, Sydney

JÚLIUS 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

19.30: Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

1. FORDULÓ

17.30: FC Nagykanizsa–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza II–DVTK II

17.30: Gödöllő–SBTC

17.30: DVSC II–Hajdúnánás

17.30: Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: ZTE II–Veszprém

17.30: Bicske–Puskás Akadémia II

17.30: Mosonmagyaróvár–Sárisáp

17.30: Pápa–Király SE

17.30: Komárom–Szentlőrinc

19.00: Dorog–Balatonalmádi

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest II–BKV Előre

16.00: Szegedi VSE–Vasas II

17.30: III. Kerületi TVE–Csepel

17.30: Gyula–Hódmezővásárhely

17.30: Szolnok–Sándorfalva

DÉLNYUGATI CSOPORT

15.00: FTC II–Dunaújváros

17.30: Kaposvár–Siófok

17.30: Iváncsa–Szekszárd

17.30: Érd–Budaörs

19.00: PMFC–Dunaharaszti

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

1. nap

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged

9.30: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

20. szakasz, Le Bourg-d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 6. állomás, London

14.30: női verseny

16.15: férfi verseny

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Férfi tőr, női párbajtőr 64-es tábla

VÍZILABDA

Világkupa, szuperdöntő, Sydney

JÚLIUS 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

1. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

1. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda II–Mátészalka

17.00: Tarpa–Füzesabony

17.30: Tiszafüred–DEAC

17.30: Cigánd–Eger

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO FC II–Tatabánya

18.00: Haladás–Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest II–BKV Előre

11.00: Kispest-Honvéd II–Békéscsaba

17.30: ESMTK–Monor

17.30: Dabas–Szeged-Csanád GA II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK II–Budafok

17.30: PEAC–Sárbogárd

17.30: Majos–Paks II

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

131. országos bajnokság, Budapest (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

2. nap

FORMULA–1

Magyar Nagydíj, Hungaroring

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, Szeged

9.20: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

21. szakasz, Thoiry–Párizs, Champs-Élysées, 133 km (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

Világbajnokság, Hongkong

Női kard, férfi párbajtőr 64-es tábla

VÍZILABDA

Világkupa, szuperdöntő, Sydney