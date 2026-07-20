Hihetetlen névsorhoz csatlakozott Rodri, aki immár vb-t, Eb-t, BL-t és Aranylabdát is nyert
A világbajnokság MVP-jének is megválasztott, 30 éves Rodri immár világbajnoknak, Európa-bajnoknak, Bajnokok Ligája-győztesnek és aranylabdásnak is vallhatja magát. Vele együtt immár hét játékos van a futballtörténelemben, aki vb-t, kontinenstornát, BL-t és Aranylabdát is nyert, az eddigi lista Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho és Lionel Messi volt. Hihetetlen névsor.
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