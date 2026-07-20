Hihetetlen névsorhoz csatlakozott Rodri, aki immár vb-t, Eb-t, BL-t és Aranylabdát is nyert

A világbajnokság MVP-jének is megválasztott, 30 éves Rodri immár világbajnoknak, Európa-bajnoknak, Bajnokok Ligája-győztesnek és aranylabdásnak is vallhatja magát. Vele együtt immár hét játékos van a futballtörténelemben, aki vb-t, kontinenstornát, BL-t és Aranylabdát is nyert, az eddigi lista Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho és Lionel Messi volt. Hihetetlen névsor.

Seven players have won the World Cup, Ballon d'Or, Champions League and their international continental title:



🇩🇪 Franz Beckenbauer

🇩🇪 Gerd Müller

🇫🇷 Zinedine Zidane

🇧🇷 Rivaldo

🇧🇷 Ronaldinho

🇦🇷 Lionel Messi

🇪🇸 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢



Football, completed. pic.twitter.com/FcwurLrXGP — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026