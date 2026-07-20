Nemzeti Sportrádió

Hihetetlen névsorhoz csatlakozott Rodri, aki immár vb-t, Eb-t, BL-t és Aranylabdát is nyert

CS. M.CS. M.
2026.07.20. 01:50
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A világbajnokság MVP-jének is megválasztott, 30 éves Rodri immár világbajnoknak, Európa-bajnoknak, Bajnokok Ligája-győztesnek és aranylabdásnak is vallhatja magát. Vele együtt immár hét játékos van a futballtörténelemben, aki vb-t, kontinenstornát, BL-t és Aranylabdát is nyert, az eddigi lista Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho és Lionel Messi volt. Hihetetlen névsor.
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Messiék semmit sem tudtak kezdeni a spanyol védelemmel, a rendes játékidőben lövésig sem jutottak el, majd Enzo Fernández kiállítása eldöntötte a finálét.

 

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