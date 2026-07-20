Szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga selejtezőjében

Mint ismert, a Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat második körében a holland Twentével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését kedd este rendezik meg.

Ha a magyar csapat továbbjut, a harmadik körben folytatja szereplését, amelyben a Sheriff Tiraspol–Maccabi Tel-Aviv meccs győztesével vagy a Sturm Graz–Hearts és a Fenerbahce–Górnik Zabrze párharc Bajnokok Ligája-párharc vesztesével találkozik.

A sorsolást ma 13 órától rendezik az UEFA nyoni székházában, ekkor dől el, hogy a magyar rekordbajnok továbbjutása esetén melyik párharc győztesével vagy vesztesével mérkőzhet meg a rájátszásba jutásért.

A selejtező harmadik körének mérkőzéseit augusztus 6-án és 13-án rendezik meg.