Nemzeti Sportrádió

Szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga selejtezőjében

T. Z.T. Z.
2026.07.20. 08:43
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Fotó: Szabó Miklós
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FTC Európa-liga-selejtező Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfő reggel szűkítette a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga harmadik selejtezőkörének 13 órakor kezdődő sorsolása előtt.

Mint ismert, a Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat második körében a holland Twentével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését kedd este rendezik meg.

Ha a magyar csapat továbbjut, a harmadik körben folytatja szereplését, amelyben a Sheriff Tiraspol–Maccabi Tel-Aviv meccs győztesével vagy a Sturm Graz–Hearts és a Fenerbahce–Górnik Zabrze párharc Bajnokok Ligája-párharc vesztesével találkozik.

A sorsolást ma 13 órától rendezik az UEFA nyoni székházában, ekkor dől el, hogy a magyar rekordbajnok továbbjutása esetén melyik párharc győztesével vagy vesztesével mérkőzhet meg a rájátszásba jutásért. 

A selejtező harmadik körének mérkőzéseit augusztus 6-án és 13-án rendezik meg. 

A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 9., 16.

2. forduló

június 17.

július 23., 30.

3. forduló

július 20.

augusztus 6., 13.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 20., 27.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 28.

szept. 16. – jan. 28.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

később

február 18., 25.

Nyolcaddöntő

később

március 11., 18.

Negyeddöntő

később

április 8., 15.

Elődöntő

később

április 29., május 6.

Döntő

 

május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park

 

 

FTC Európa-liga-selejtező Európa-liga Ferencváros
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