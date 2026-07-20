Szűkítették a Ferencváros lehetséges ellenfeleit az Európa-liga selejtezőjében
Mint ismert, a Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat második körében a holland Twentével mérkőzik meg, a párharc első mérkőzését kedd este rendezik meg.
Ha a magyar csapat továbbjut, a harmadik körben folytatja szereplését, amelyben a Sheriff Tiraspol–Maccabi Tel-Aviv meccs győztesével vagy a Sturm Graz–Hearts és a Fenerbahce–Górnik Zabrze párharc Bajnokok Ligája-párharc vesztesével találkozik.
A sorsolást ma 13 órától rendezik az UEFA nyoni székházában, ekkor dől el, hogy a magyar rekordbajnok továbbjutása esetén melyik párharc győztesével vagy vesztesével mérkőzhet meg a rájátszásba jutásért.
A selejtező harmadik körének mérkőzéseit augusztus 6-án és 13-án rendezik meg.
|A 2026–2027-ES EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 9., 16.
|2. forduló
június 17.
július 23., 30.
|3. forduló
július 20.
augusztus 6., 13.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 20., 27.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 28.
szept. 16. – jan. 28.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
később
február 18., 25.
|Nyolcaddöntő
később
március 11., 18.
|Negyeddöntő
később
április 8., 15.
|Elődöntő
később
április 29., május 6.
|Döntő
május 26., Frankfurt, Deutsche Bank Park