Münchenben ezentúl a „Vének Tanácsa” dönt minden átigazolásról

Harmincon felüli Leon Goretzka és Raphaël Guerreiro, előbbi örökébe Tom Bischof fog lépni, aki ráadásul a védelem bal oldalán is bevethető, azaz lehet Guerreiro helyettese is – ugyanakkor érkezett egy vérbeli balhátvéd is a klubhoz Nathaniel Brown személyében, akiért 50 millió eurót kapott az Eintracht Frankfurt. Ötmillió euró még a bónusz, korábbi csapata, az 1. FC Nürnberg 12.5 százalékkal részesül a mostani vételárból, összesen 11.75 milliót bezsebelve volt játékosáért.

Az ambergi, azaz bajor születésű Brown nagyon gyors, hatalmas benne a potenciál, 59 Bundesliga-mérkőzésén 18 kanadai pontot szerzett, a Kicker meg is írta gyorsan, hogy az évi 15 millió eurót kereső Alphonso Davies elhagyhatja Münchent. Ugyanakkor nem könnyű a Bayerntől igazolni: Kim éves bére a bónuszokkal együtt 15 millió euró, Davies jó esetben évi ötmillió eurónyi jutalmat kap (szintén bruttóban értve), Palhinha bruttó járandósága 10+2, Kimé 12+3, a szélső Zaragozáé (ismert kérője a Sevilla) 6.6+1.9 millió, Boey éves bére 3.8+06 millió, Itóé minimálisan több.

A támadósorban középről és a jobb szélről Iszmael Szaibari segítheti Harry Kane-t, érte 50+5 milliót kapott a PSV. Nem csoda: a marokkói válogatott, de belga útlevéllel is rendelkező Szaibari az Eredivisie legjobbja és legértékesebb játékosa lett az előző bajnokságban, ennek folyományaként a PSV legdrágábban eladott játékosa, a Bayern nyolcadik legdrágább érkezője. Az előző idényben 37 mérkőzésen lőtt 19 gólt, adott 9 gólpasszt, bevethető mind a két szélen, karmesterként, visszavont csatárként és klasszikus ékként is, a világbajnokságot három góllal zárta.

Eintracht Frankfurt and FC Bayern are planning to finalise the Noel Aseko deal this week.



Transfer fee: at least €12m.



Our exclusive from April 7 is set to become official soon. Matter of days. @kerry_hau | @SkySportDE 🇩🇪🇬🇶 pic.twitter.com/PyJG8z2mka — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 13, 2026

Az új átigazolások érdekessége, hogy a klubot vezető hármasból a sportigazgató Max Eberl idén jobban bevonta a társait a döntésekbe: elsősorban nem Jan-Christian Dreesen vezérigazgatót és Christoph Freund futballigazgatót, hanem a két nagy öreget, Karl-Heinz Rummeniggét és Uli Hoenesst (előbbi 70, utóbbi 74 esztendős), majd többet egyeztetett a felügyelőbizottsággal is. Mégpedig idejében, korábban a 72 éves Herbert Hainer vezette FB Eberl több döntését is megtorpedózta. Most Brown és Szaibari ügyeibe Vincent Kompany mellett a korai szakaszban kommunikált az FB-vel is (a támadót eleve Company ajánlotta a sportigazgató figyelmébe), és Eberl az előírt évi 12 millió euró alatt tudta tartani a két új játékos fizetését. Talán összefügg Eberl változása azzal is, hogy már egy év sincs hátra a szerződéséből…

Német lapok szerint egyfajta átigazolási bizottság működik idéntől a klubnál, Eberl, Dreesen, Hainer, Hoeness és Rummenigge dönt minden ügyben, mielőtt az a felügyelőbizottsághoz kerülne – a nagy változás az, hogy a két egykori világsztár egyetértése kell ezentúl minden egyes vételhez vagy eladáshoz, függetlenül annak nagyságától – az Abendzeitung írása szerint eddig csak az 50 millió eurónál nagyobb pénzt megmozgató üzletekről döntött az FB. Eberl és Freund sorsáról a lap szerint majd csak novemberben születik döntés, Dreesen vezérigazgatóval elégedettek a főnökei, így az ő szerződéshosszabbítása biztosnak tűnik.

Tehát Eberl elképzel egy transzfert, azt egyezteti a scoutokkal, szakértőkkel, ügynökökkel, majd az igazgatótanáccsal, aminek ő is a tagja, az átigazolási bizottsággal, majd beviszik az ügyet a felügyelőbizottság elé, és ott döntenek az anyagi vonzatok tekintetében – feltéve, ha addig vissza nem vonul a kiszemelt.

Eberlék addig is nagy feladatot kaptak az FB-től: eladni minden „fölösleges” játékost, jó áron, és tovább csökkenteni a bérkeretet.

Leon Goretzkát búcsúztatja Max Eberl, Jan-Christian Dreesen és Christoph Freund (balról). Fotó: AFP

De térjünk vissza a csapatra! Jövőre kifut Manuel Neuer, Harry Kane és Konrad Laimer kontraktusa is, a következő bajnokság végére Neuer 41, Ulreich 38, Kane 33, Joshua Kimmich 32, Palhinha, Jonathan Tah és Serge Gnabry 31, Kim Min Dzse, Laimer és Luis Díaz 30 éves lesz.

És ki jöhet még? – jön az adekvát kérdés. Egy brazil lap szerint a Bayern 32 millió eurót kínált a Santosnak a középső középpályás Gabriel Bontempóért, de mi ebben nem hiszünk. Nem látjuk jelenleg, a Barcelona miért adná el Jules Koundét, a Bild és a Sky Sports szerint is hivatalosan rákérdeztek a németek a hátvéd mozdíthatóságára. A világbajnokságon figyelt fel több topklub is a 18 éves ausztrál középhátvédre, Lucas Herringtonra és a marokkói középső középpályásra, Ajjub Buaddiára, a cseh kapusért, Lukás Hornícekért a München, a Manchester City és az FC Porto fut versenyt, az érte 30 milliót kérő Braga legnagyobb örömére. Az ügy érdekessége, hogy pár angol lap szerint a Bayern kinézte magának az FC Porto kapusát, Diogo Costát.

Nyilván monitorozzák a legújabb belga csodacsereket, a 17 esztendős Nathan De Catot is, a Hoffenheim azonban megkéri az árát – szerintünk 50 millió eurót, plusz ötmilliót bónuszokban…

Nyilván sokan poénkodnak most azon, hogy Eberl úgy játszik kirakóst, hogy mire kiér a szélére, néhány irigye összekeveri a közepét, mondhatják a rossznyelvek, hogy Hoeness a bajor perec (nélküle is lehet mérkőzést rendezni Müchenben, de valahogy nem ugyanaz), hogy Rummenigge olyan, mint fénykorában, azaz sok támadás nála kezdődik; hogy Eberl szervez, Hoeness beleszól, Rummenigge pedig emlékeztet rá, hogyan csinálták ezt húsz éve, és eleve minden jobb volt akkor – ha a Bayernnél egy átigazolás után kiírnák a stáblistát, hosszabb lenne, mint a Gyűrűk uráé.

Ki nevet majd a végén? (fotó: AFP)

Egyesek szerint Münchenben a székházban mire egy átigazolási ötlet a folyosó végére ér, lesz három kritikusa, két alternatívája, ketten kategorikusan kizárják az üzletet, és egy elegáns öregúrnak eszébe jut erről egy régi, de tanulság nélküli történet, mint Jonathan Higginsnek. Mi azonban azt emelnénk ki, hogy a Bayern München gazdálkodása mennyire stabil: adósság egy eurócent sincs, az éves profit adózás után rendre 30-40 millió euró, a költségvetés egymilliárd euróhoz közeli, és évről évre bevételi rekordot könyvelnek el, csak a Real Madrid és a Barcelona gazdálkodhat több pénzből. Fontos szerepe van a szponzoroknak, ez ellensúlyozza a relatíve alacsonyabb TV-s jogokat, a legnagyobb kiadási tétel itt is a bértömeg: ez az előző lezárt üzleti évben 408 millió euró volt.

És itt jegyeznénk meg: a Bayern München évi 258 millió eurót fizet be a költségvetésbe adók és járulékok címén…

A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

FC AUGSBURG

ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró)

Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)

TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen)

Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków)

Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)

BAYER 04 LEVERKUSEN

ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)

TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000)

Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)

FC BAYERN MÜNCHEN

ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)

TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.)

Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)

BORUSSIA DORTMUND

ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II)

Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)

TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (szl.)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.)

Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)

TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.)

Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

EINTRACHT FRANKFURT

ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000)

Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)

TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.)

Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)

SV 07 ELVERSBERG

ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München)

Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart)

TÁVOZOTT:

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)

SC FREIBURG

ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)

TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.)

HAMBURGER SV

ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)

TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.)

Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)

Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)

TSG 1899 HOFFENHEIM

ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.)

Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)

TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (szl.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn)

Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)

1. FC KÖLN

ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.)

Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)

TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)

Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)

RB LEIPZIG

ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000)

Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (szl.)

Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija)

Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)

1. FSV MAINZ 05

ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.)

Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)

TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000)

Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)

SC PADERBORN 07

ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000)

Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim)

TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (szl.)

Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)

FC SCHALKE 04

ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000)

TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)

Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)

VFB STUTTGART

ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II)

Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)

TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.)

Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg)

Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)

1. FC UNION BERLIN

ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19)

Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)

TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (szl.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.)

SV WERDER BREMEN

ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg)

Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)

TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.)

Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK

VFL WOLFSBURG

ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.)

Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.)

Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)

1. FC HEIDENHEIM 1846

ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000)

TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.)

Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)

FC ST. PAULI

ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.)

TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (szl.)

Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)

Lezárva szerdán reggel.