Wimbledon: Fucsovics és Marozsán együtt indul párosban, Stollárék kiemeltek

Együtt indul férfi párosban a wimbledoni teniszbajnokságon Fucsovics Márton és Marozsán Fábián. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitó körben, azaz a 64 között a perui Ignacio Busével és argentin Marco Trungellitivel csap össze.

A nőknél Stollár Fanny az elmúlt hetekben az amerikai Asia Muhammaddal alkotott párost Strasbourgban, a Roland Garroson, Londonban, Berlinben és Eastbourne-ben is. A füves pályás Grand Slamen a 16. helyen emelték ki őket a szervezők, és az első fordulóban az ukrán Nadja Kicsenok és japán Ninomija Makoto vár rájuk.

Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép pályára párosban, a nyitó körben a 14. kiemelt ausztrál Storm Hunterrel és Caty McNallyvel találkoznak. Udvardy Panna a holland Isabelle Haverlaggal indul Wimbledonban, és ha legyőzik az ukrán Julia Sztarodubcevát és amerikai Peyton Stearnst, akkor a 32 között Stollárékkal kerülhetnek szembe.