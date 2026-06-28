Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Fucsovics és Marozsán együtt indul párosban, Stollárék kiemeltek

2026.06.28. 18:56
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Fucsovics Márton és Marozsán Fábián ezúttal a háló azonos oldalán, egymásért küzd majd Wimbledonban (Fotó: Kovács Péter)
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Wimbledon női páros férfi páros Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián Stollár Fanny
Fucsovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében.

Együtt indul férfi párosban a wimbledoni teniszbajnokságon Fucsovics Márton és Marozsán Fábián. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitó körben, azaz a 64 között a perui Ignacio Busével és argentin Marco Trungellitivel csap össze.

A nőknél Stollár Fanny az elmúlt hetekben az amerikai Asia Muhammaddal alkotott párost Strasbourgban, a Roland Garroson, Londonban, Berlinben és Eastbourne-ben is. A füves pályás Grand Slamen a 16. helyen emelték ki őket a szervezők, és az első fordulóban az ukrán Nadja Kicsenok és japán Ninomija Makoto vár rájuk.

Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép pályára párosban, a nyitó körben a 14. kiemelt ausztrál Storm Hunterrel és Caty McNallyvel találkoznak. Udvardy Panna a holland Isabelle Haverlaggal indul Wimbledonban, és ha legyőzik az ukrán Julia Sztarodubcevát és amerikai Peyton Stearnst, akkor a 32 között Stollárékkal kerülhetnek szembe.

 

Wimbledon női páros férfi páros Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián Stollár Fanny
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