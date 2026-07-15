Post Malone lesz a világbajnokság záróünnepségének fő fellépője

Azt már korábban lehetett tudni, hogy az Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjas Jennifer Hudson adja elő a mérkőzés előtt az amerikai himnuszt. Szintén megírtuk, hogy a záróünnepségen szerepet kap Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed és Tom Cruise is.

A FIFA közleményéből kiderül, hogy a záróünnepség Post Malone adja meg az alaphangot a New Yorkban rendezett döntő előtt. A záróünnepség magyar idő szerint 19.30-kor, azaz kilencven perccel a döntő kezdete előtt indul.