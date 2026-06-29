Nemzeti Sportrádió

Az orvosi rendelőből kijőve védene címet Wimbledonban Jannik Sinner

2026.06.29. 08:30
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Jannik Sinner a tavalyi trófeával (Fotó: AFP)
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Wimbledon Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián Sávolt Attila Jannik Sinner
Váratlanul hamar kiesett a Roland Garroson, azóta – egy hónapja – nem játszott, de ebből még profitálhat is a világelső Jannik Sinner a hétfőn kezdődő wimbledoni Grand Slam-tornán.

Öröm az ürömben. Bár a teniszközeg az idény első öt mestertornáját megnyerő olasz világelső Jannik Sinner dominanciájára számított a Roland Garroson a csuklósérüléssel bajlódó Carlos Alcaraz távollétében, elképesztő körülmények között kapott ki a második fordulóban Juan Manuel Cerúndolótól. Kétszettes előnyben volt, a harmadikban 5:1-re vezetett – aztán Sinner szervezete behúzta a kéziféket.

Ám az éremnek két oldala van – Sinner így időt kapott az erőnléti edzésekre, és alapos orvosi kivizsgálásokon is átesett, miután nem először adódtak látványos fizikai gondjai, főleg melegben. Úgy is mondhatjuk: a dél-tiroli kiválóság hosszú hetek turnézása után az elmúlt egy hónapban visszatért a stúdióba.

„Minden teszt jó eredményt hozott, de még többet kell melegben edzenem. Apró változtatásokat is eszközöltünk, mert hiszek az aprólékos munkában. Nem ezen a versenyen várok ettől eredményt, mert a folyamat hosszú, nincs benne varázslat. De elégedett vagyok az elmúlt két és fél hétben végzett munkával, kellően felkészültnek érzem magam” – fogalmazott a torna előtti sajtótájékoztatón Sinner, aki bár nem játszott felvezető versenyt füvön, tavaly Halléban kikapott a második körben, mégis nyert Wimbledonban, ő tehát a címvédő.

Az 1968 óta tartó open érában mindössze nyolcszor fordult elő, hogy ugyanaz a versenyző nyerte meg a Roland Garrost és Wimbledont is (ebből Björn Borg egymaga háromszor hajtotta ezt végre 1978 és 1980 között). Ez a statisztika a német Alexander Zverevnek (ATP-3.) „nem kedvezhet”, bár a hallei 500-ason elért elődöntőjével megmutatta, a borításváltás nem tett be neki. Más kérdés, ha el is jut a negyeddöntőig, ott adott esetben a füvön kiemelkedő amerikai Taylor Fritz (7.) jöhet szembe, aki Halléban legyőzte, itt és előtte Stuttgartban is döntőzött, nem mellesleg 10–5-re vezet Zverev ellen. Sinner a nyolc között a szintén amerikai Tommy Paullal találkozhatna (ő a londoni 500-ason volt döntős). Az elődöntőben pedig Novak Djokoviccsal (8.) mérkőzhetne meg akár – a 39 éves szerb kiválósággal kapcsolatban újfent ugyanaz a kérdés, mint a közeljövő Grand Slam-tornáin: bírná-e szusszal a hajrát, ha a nyolcaddöntőben mondjuk Andrej Rubljovot (13.), a negyeddöntőben meg például Félix Auger-Aliassime-ot (4.) kellene legyőznie? A 25-szörös GS-győztes Djokovics – korábban hétszer lett Wimbledon bajnoka, ha újra a csúcsra érne, beállítaná Roger Federer itteni rekordját, a svájci nyolcszor nyert itt.

Női egyesben Serena Williams 2016-os címvédése óta minden évben más győztest avattak. A fehérorosz Arina Szabalenka nem mostanában van élete formájában, ő lett az első női világelső az open érában, aki két egymást követő tornán is 6:0-ra elveszített döntő szettel esik ki (a Roland Garros negyeddöntője után a berlini 500-as elődöntőjében), A kazah Jelena Ribakina (WTA-2.), az Australian Open győztese áprilisban még tornát nyert Stuttgartban, azóta viszont nem járt elődöntőben, míg a címvédő Iga Swiatek (3.) idén csak a májusi római 1000-esen jutott el a legjobb négyig – elképzelhető, hogy ismét olyan versenyző nyer, akire most még nem számítunk. A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams visszatér, egyesben és párosban is szabadkártyával indul (utóbbiban testvérével, Venusszal), és érdekes lesz figyelni, meddig jut a Garroson szintén első GS-sikerét megszerző Mirra Andrejeva (5.) vagy az ugyanitt szinte a semmiből berobbanó, a selejtezőből a döntőig menetelő lengyel Maja Chwalinska (21.).

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„Nagyon sok múlik a sorsoláson egy Grand Slam-versenyen, most mind a négy játékosunknak viszonylag kedvezően alakult az első forduló. Marozsán Fábi évről évre egyre jobban érzi magát füvön, és ott amúgy is jó és veszélyes a játéka. Jó formában van, a mallorcai elődöntője Davidovich Fokina ellen bármerre eldőlhetett volna, wimbledoni első ellenfele, Tirante nem szereti a füvet, Fábi a favorit és nyerni is fog. Aztán jöhetne a visszavágó Fokinával szemben, a spanyolnak sok lesz a sorozatmérkőzése, de nagy az önbizalma is – biztos, hogy Fábián nem esélytelen.
Fucsovics Marci Van Assche ellen kezd, akinek voltak jobb évei, az elmúlt fél évben kapaszkodott vissza az első százba, Parmában nagyobb challengert nyert salakon. Jó sorsolás, kérdés, Marci meggyógyult-e a betegségéből, ami miatt vissza kellett lépnie a mallorcai versenytől. Ha rendben van, ő az esélyes, és következhetne Learner Tien, aki fantasztikusan technikás és ügyes, de fiatal kora miatt még nincs akkora tapasztalata füvön. Annak nagyon örülök, hogy Marci és Fábi együtt párosoznak, kellemes meglepetés, ráadásul abszolút nyerhető az első fordulójuk.
Udvardy Panna három hete, a füves szezon kezdetén felülmúlta Alekszandrovát, most azért más lesz a helyzet, van már néhány meccs a kemény ütésekkel operáló oroszban, de Pannának megvan a receptje arra, hogyan győzze őt le. Bondár Anna ellenfele az argentin Sierra, Annának sem a kedvence a füves borítás, de esélyesnek mondható az első körben.
A férfimezőnyt tekintve egyetértek azokkal, akik úgy vélik, Djokovicsnak itt lehet még a legnagyobb esélye a győzelemre, de Zverev és Sinner Alcaraz távollétében is előtte vannak. Ami Sinnerrel történt a Garroson, nehéz megmagyarázni, ám továbbra is ő a favorit Wimbledonban, miközben Zverevről lekerült a teher, mikor lesz már bajnok, és a hatalmas szerváival, jó ritörnjeivel füvön sem esélytelen, és akkor ott vannak még az amerikaiak, Fritz vagy Shelton…
Serena Williamsről nem nagyon tudom megmondani, mire számíthatunk tőle, ha jó az edzettségi állapota, neki is leginkább füvön van arra sansza, hogy néhány forduló erejéig felvegye a versenyt a mezőnnyel, de azt kétlem, hogy maradandót alkotna. A nők mostanában kiszámíthatatlanok, öt-hat olyan játékos is lehet, akinek ha kijön a lépés, nyerhet Wimbledonban.”

NS-SZAKÉRTŐ: SÁVOLT ATTILA (a Magyar Teniszszövetség szakmai igazgatója)

 

 

Wimbledon Fucsovics Márton Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián Sávolt Attila Jannik Sinner
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