Az orvosi rendelőből kijőve védene címet Wimbledonban Jannik Sinner

Öröm az ürömben. Bár a teniszközeg az idény első öt mestertornáját megnyerő olasz világelső Jannik Sinner dominanciájára számított a Roland Garroson a csuklósérüléssel bajlódó Carlos Alcaraz távollétében, elképesztő körülmények között kapott ki a második fordulóban Juan Manuel Cerúndolótól. Kétszettes előnyben volt, a harmadikban 5:1-re vezetett – aztán Sinner szervezete behúzta a kéziféket.

Ám az éremnek két oldala van – Sinner így időt kapott az erőnléti edzésekre, és alapos orvosi kivizsgálásokon is átesett, miután nem először adódtak látványos fizikai gondjai, főleg melegben. Úgy is mondhatjuk: a dél-tiroli kiválóság hosszú hetek turnézása után az elmúlt egy hónapban visszatért a stúdióba.

„Minden teszt jó eredményt hozott, de még többet kell melegben edzenem. Apró változtatásokat is eszközöltünk, mert hiszek az aprólékos munkában. Nem ezen a versenyen várok ettől eredményt, mert a folyamat hosszú, nincs benne varázslat. De elégedett vagyok az elmúlt két és fél hétben végzett munkával, kellően felkészültnek érzem magam” – fogalmazott a torna előtti sajtótájékoztatón Sinner, aki bár nem játszott felvezető versenyt füvön, tavaly Halléban kikapott a második körben, mégis nyert Wimbledonban, ő tehát a címvédő.

Az 1968 óta tartó open érában mindössze nyolcszor fordult elő, hogy ugyanaz a versenyző nyerte meg a Roland Garrost és Wimbledont is (ebből Björn Borg egymaga háromszor hajtotta ezt végre 1978 és 1980 között). Ez a statisztika a német Alexander Zverevnek (ATP-3.) „nem kedvezhet”, bár a hallei 500-ason elért elődöntőjével megmutatta, a borításváltás nem tett be neki. Más kérdés, ha el is jut a negyeddöntőig, ott adott esetben a füvön kiemelkedő amerikai Taylor Fritz (7.) jöhet szembe, aki Halléban legyőzte, itt és előtte Stuttgartban is döntőzött, nem mellesleg 10–5-re vezet Zverev ellen. Sinner a nyolc között a szintén amerikai Tommy Paullal találkozhatna (ő a londoni 500-ason volt döntős). Az elődöntőben pedig Novak Djokoviccsal (8.) mérkőzhetne meg akár – a 39 éves szerb kiválósággal kapcsolatban újfent ugyanaz a kérdés, mint a közeljövő Grand Slam-tornáin: bírná-e szusszal a hajrát, ha a nyolcaddöntőben mondjuk Andrej Rubljovot (13.), a negyeddöntőben meg például Félix Auger-Aliassime-ot (4.) kellene legyőznie? A 25-szörös GS-győztes Djokovics – korábban hétszer lett Wimbledon bajnoka, ha újra a csúcsra érne, beállítaná Roger Federer itteni rekordját, a svájci nyolcszor nyert itt.

Női egyesben Serena Williams 2016-os címvédése óta minden évben más győztest avattak. A fehérorosz Arina Szabalenka nem mostanában van élete formájában, ő lett az első női világelső az open érában, aki két egymást követő tornán is 6:0-ra elveszített döntő szettel esik ki (a Roland Garros negyeddöntője után a berlini 500-as elődöntőjében), A kazah Jelena Ribakina (WTA-2.), az Australian Open győztese áprilisban még tornát nyert Stuttgartban, azóta viszont nem járt elődöntőben, míg a címvédő Iga Swiatek (3.) idén csak a májusi római 1000-esen jutott el a legjobb négyig – elképzelhető, hogy ismét olyan versenyző nyer, akire most még nem számítunk. A 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams visszatér, egyesben és párosban is szabadkártyával indul (utóbbiban testvérével, Venusszal), és érdekes lesz figyelni, meddig jut a Garroson szintén első GS-sikerét megszerző Mirra Andrejeva (5.) vagy az ugyanitt szinte a semmiből berobbanó, a selejtezőből a döntőig menetelő lengyel Maja Chwalinska (21.).